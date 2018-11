Reacția Oanei Stănciulescu, după ce Rareş Bogdan a anunţat că revine la Realitatea TV

Jurnalista a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, de ce nu mai apare la Realitatea TV.

„Pentru mine Realitatea este un capitol încheiat. Am luat decizia în urmă cu două săptămâni. Din decență, nu am făcut niciun fel de declarații. Dar pentru că s-au făcut tot felul de insinuări la grămadă, vreau să precizez că nu am nimic de a face cu ce s-a spus în spațiul public în ultimele zile. Sunt ziarist de aproape 30 de ani și în tot acest timp am luptat pentru principiile în care cred. Și rămîn consecventă cu ele”, a scris Oana Stănciulescu, pe Facebook.