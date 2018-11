Fiecare familie are câte o cameră. „Aici mi-am crescut copiii, e locuința pe care am primit-o de la serviciu. Întotdeauna am plătit facturile la conducerea liceului. De la o vreme, nu mai vor să ne primească banii”, spune Manole, 55 de ani.

Cristina, 42 de ani, a crescut în orfelinat. A locuit o vreme pe stradă, până a prins un loc în căminul Colegiului Media. „Să vadă cei de la primărie cum e să-ți găsești de lucru, când ieși de la casa de copii. Și la ce salariu…”, spune femeia, adăugând: „Am dat șpagă să fiu lăsată să stau aici”. Nu vrea să dezvăluie pe cine a „uns”.

Oamenii din căminul Media trăiesc din salariul minim, din pensii de boală sau din venitul minim garantat. Cristina are o fiică, a crescut-o în cămin. Acum fiica ei are o fetiță. Stau împreună. Au venit cu tot cu copil la protestul din fața sediului Primăriei S1.

Cu jandarmii peste asistații social

Conducerea Colegiului Media a decis, săptămâna trecută, să taie utilitățile pentru locatarii din căminul social. Oamenii au fost lăsați fără apă, fără căldură, fără curent. În prealabil, au fost mutați de la etajul doi la etajul unu. La etajul doi conducerea liceului a scos caloriferele și ușile. Iar locatarii au fost notificați să evacueze clădirea.

Pentru ca mesajul să fie mai convingător, Primăria S1 a trimis în fața căminului și două dube ale Jandarmeriei. Panicați, oamenii s-au dus să ceară audiență în grup la edilul de sector. Li s-a alăturat un avocat pro bono.

Varianta primăriei: «Stau ilegal, căminul e pentru copii»

Petruța Ulmeanu, administratorul public al Primăriei Sectorului 1 (foto), a explicat în exclusivitate pentru Libertatea poziția instituției în acest conflict: „Au avut niște contracte de închiriere provizorii, făcute până găsește primăria o soluție. Aceste contracte nu mai pot fi prelungite. Noi am plătit utilitățile, ca administratori ai clădirii respective. Acel cămin aparține școlii. Pe acel teren pe care se află căminul s-a demarat un proiect de construcție a unui bazin olimpic pentru copii”.

Oficialul Primăriei S 1 a precizat că, pe 30 octombrie, „ca să nu creăm un caz social”, Consiliul Local a decis să acorde câte 900 de lei, ajutor la plata chiriei, pentru familiile vizate de evacuare. Pe lista cu cei care pot primi acest ajutor se află însă doar 38 de nume, și din căminul Media, și din barăcile din Străulești, unde proprietarul terenului e privat și amenință, de asemenea, cu evacuarea.

Petruța Ulmeanu, fost judecător, are explicații și pentru asta: „Unii nu au buletin de sectorul 1, au buletin de Caracal sau nu au buletin deloc. Alții au un venit peste 500 de lei, deci nu se încadrează în prevederile legii, că legea le dă, nu noi”.

Ca să nu mai rămâie repetenți și anul acesta…

Doamna Ulmeanu adaugă: „Nu poți să stai să prăjești pește, iar copiii ăia să învețe matematică! Nu poți să ai scandaluri domestice, iar copiii ăia să se concentreze la învățătură”.

Nu e clar cum va influența un bazin olimpc, în valoare de 10 milioane de euro, performanțele școlare ale copiilor de la Colegiul Media. În ciuda sălii de sport moderne și a terenului sintetic cu tribune, liceul a înregistrat, anul acesta, 20,56 la sută rată de promovare la Bac, media notelor fiind de 1,94. După introducerea camerelor video în sălile de examen, în 2011, această medie n-a trecut de 4.

Varianta oamenilor: «Ne dau ajutorul ăla o lună, două, apoi ajungem în stradă»

Locatarii din căminul Media nu au încredere că Primăria Sectorului 1 își va onora promisiunea. „Te păcălesc să pleci și apoi găsesc ei un motiv să nu-ți mai dea ajutorul. Știu cazul cuiva care a pățit așa. Eu nu mai vreau iar în stradă”, spune Cristina, zgribulindu-se sub glugă. „Da, unii nu au plătit, dar au fost evacuați. Nu noi facem scandal, ci cei de la căminul privat de alături, unde chiar se întâmplă tot felul de treburi”, intervine Manole. Duminică va expira termenul de grație dat de primărie și vor fi tăiate iar utilitățile la căminul Media.