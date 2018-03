Șofer prins în trafic cu mașina neînmatriculată, radiată și fără permis! S-a întâmplat astăzi în localitatea Harman din Brașov, acolo unde polițiștii de la ”Rutieră” au prins un bărbat de 44 de ani la volanul mașinii. Mai mult, acesta a prezentat agenților un buletin de ”născut viu”.

Individul care s-a urcat la volan deși nu avea permis putea produce oricând o tragedie în trafic. Asta și pentru că, pe lângă faptul că nu avea nici un act care să demonstreze că a obținut carnetul de conducere, mașina era o adevărată ”bombă”.

Mașina era radiadă și avea numere de înmatriculare artizanale

Autoturismul pe care îl conducea avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare confecționate artizanal, iar mașina fusese radiată. Și nu mică le-a fosst surpriza polițiștilor să constate atunci când i-au cerut șoferului documentele că acesta le înmânează un ”act de identitate conform cu dovada constatatoare a născutului viu”.

Șoferul a fost internat la psihiatrie

Bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost internat la psihiatria, iar agenții fac acum cercetări pentru a se stabili cum a putut circula pe drumurile publice un individ care nu avea nici un fel de acte.

Moda buletinelor fără CNP atrage mulți români

Aceste documente ciudate, al buletinelor fără CNP, par săa tragă tot mai mulți dintre români. Unii vor să renunțe la statutul de persoană și să treacă în tabără ”ființelor vii născute vii”.

”Noi suntem ființe vii, create de Creator, suverani. Între noi și Dumnezeu nu are voie nimeni să ne stăpânească. Statul ăsta, dacă vrea să ne dea ceva, are lege, dacă nu vrea să ne dea același lucru, nu ni-l dă, tot pentru că are o lege în sensul ăsta. Nu se mai poate! E strigător la cer!”, spune unul dintre semenii noștri care a ales această cale.

”Acest act anulează puterea justiției. Bineînțeles, eu nu fac rău la nimeni și nu supăr pe nimeni. Și ei nu mai pot să interpreteze cum vor lucrurile. Dacă nu ai CNP, nu mai poți fi amendat pentru orice. Știți de ce clasează procurorii dosarele? Pentru că te declari persoană. Dar dacă te declari ființă vie, nu mai au nicio putere. Ei știu despre asta! România este parte a Codului Unic Universal, dar nu se spune. Ei de aia poartă robă neagră, nu sunt oamenii lui Dumnezeu”, completează omul cu buletin fără CNP.

Cazul amintește de bărbatul din Rovinari care, în luna februarie, conducea o mașină cu plăcuțe de „suveran”. „Sunt numerele mele de suveran. Corespund foarte bine”

