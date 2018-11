Gaudeamus se intitulează chiar „Carte de învățătură”, iar Editura Didactică are monopol de stat pe toate manualele din România!

O imagine luată ieri, la ora 14, arată doar un spațiu nepopulat, cu două mese, trei scaune și un banner care conține numele editurii Ministerului Educației.

Astăzi, în locul standului gol a apărut un spațiu al altei edituri – Baroque Books & Arts, care era încă în amenajare.

Conform organizatorilor, reprezentanții Editurii Didactice au motivat retragerea de la expoziție în ziua deschiderii evenimentului „anunțându-ne că nu mai pot participa pentru că sunt foarte ocupați cu multe proiecte”.

Contactat de Libertatea, directorul editurii a afirmat că a anunțat încă de acum trei săptămâni neparticiparea.

„La începutul lunii octombrie am spus că vom participa la târgul de carte Gaudeamus, am semnat și un contract în acest sens, însă ulterior le-am comunicat organizatorilor că suntem foarte prinși să finalizăm ce mai avem pe partea de manuale, de facturat… Prin urmare, nu am achitat taxa de participare la acest eveniment care trebuia achitată până acum o lună, le-am și comunicat că nu putem participa”, a explicat Maria Nistor, director Editura Didactică.