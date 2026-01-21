Declarațiile lui Donald Trump, în centrul controverselor recente

„Toți sunteți datori Statelor Unite. Fără Statele Unite nimeni n-ar mai avea o țară. Statele Unite țin lumea pe linia de plutire”, a declarat Donald Trump în intervenția sa de la Forumul Economic din Davos.

Această declarație, plină de emfază, a fost criticată de jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care a comentat pe Facebook: „Pe cale de consecință, cred că Regele Americii, acum, că nu-l mai interesează Nobelul pentru Pace și, pentru moment, al treilea mandat la Casa Albă, vrea ca zisul lui Consiliu pentru Pace să fie, de fapt, Consiliul Mondial, iar El, președintele planetei Pământ”.

Davos, epicentrul schimbărilor globale

Forumul de la Davos, considerat epicentrul discuțiilor globale pe teme economice și sociale, a atras anul acesta un număr record de lideri politici și economici. Potrivit Bloomberg, evenimentul din 2026 reflectă o lume în schimbare, în care vechile reguli ale ordinii globale sunt puse sub semnul întrebării.

„Vechea ordine a dispărut. Sistemul bazat pe reguli cu care majoritatea dintre noi am crescut, cu care s-au obișnuit companiile, a dispărut. Cu cât lumea recunoaște acest lucru mai repede, cu atât mai bine. A sta acolo și a te plânge nu este deloc util”, a declarat fostul premier britanic Rishi Sunak, subliniind necesitatea unei adaptări rapide la noile realități geopolitice.

Paradigma „America First”

Trump a evidențiat prioritizarea intereselor americane, adoptând o abordare dură față de aliați și promovând o agendă „America First”.

Sub administrația sa, deciziile de politică externă, de la tarife comerciale până la strategii de obținere a resurselor, au fost dictate de această direcție naționalistă. David Malpass, fost președinte al Băncii Mondiale, susține că „obiectivul este să rupem mlaștina elitismului și globalismului”.

Un exemplu al acestei schimbări de paradigmă este implicarea Silicon Valley în sprijinirea inițiativelor lui Trump. Marc Benioff, CEO Salesforce, a declarat: „Vreau să văd că companiile americane vor continua să fie prioritare”, semn că titanii tehnologici au început să susțină deschis strategia „America First” a administrației americane.

Un domeniu prioritar pentru Trump este cel al inteligenței artificiale

Bloomberg arată cum administrația sa a luat măsuri drastice pentru a combate ascensiunea Chinei în acest sector, promovând în același timp tehnologiile americane.

Antreprenoarea britanică Martha Lane Fox atrage atenția că această colaborare tot mai strânsă între Washington și Silicon Valley riscă să transforme forumuri precum Davos într-o „cameră de ecou” a politicii americane.

În acest context, tematica oficială a summitului, „Un spirit de cooperare”, pare să contrasteze cu realitatea globală. Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial, atrage atenția în cea mai recentă carte a sa asupra unei percepții tot mai larg răspândite: „Cetățenii percep elitele ca fiind o altă specie”. Pentru mulți, Davos simbolizează acum o lume polarizată, în care elitele economice își adaptează rapid strategiile la noile realități, în timp ce principiile globalizării sunt abandonate.

