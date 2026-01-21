De-a lungul intervenției sale, el a menționat de patru ori Islanda în contexte care făceau trimitere, în realitate, la Groenlanda.

La un moment dat, Trump a afirmat că NATO „m-a iubit” până „în ultimele zile, când le-am spus despre Islanda”. Ulterior, a declarat că alianța nord-atlantică „nu a fost alături de noi în Islanda”.

Referindu-se la scăderea bursei din ziua precedentă – pusă pe seama temerilor privind deteriorarea relațiilor transatlantice – liderul american a spus că „piața bursieră a avut prima scădere ieri din cauza Islandei”. „Așa că Islanda ne-a costat deja foarte mulți bani”, a adăugat el.

În realitate, teritoriul pe care Donald Trump vrea să îl obțină este Groenlanda, o regiune autonomă aflată sub suveranitatea Danemarcei, și nu Islanda, care este un stat independent.

Potrivit CNN, confuzia ar putea fi explicată de faptul că Trump avea în minte cuvântul „gheață” („ice” în engleză), având în vedere modul în care a descris teritoriul.

La un moment dat, el a caracterizat Groenlanda drept „o bucată mare de gheață în mijlocul oceanului”.

„Vrem o bucată de gheață pentru a proteja lumea, iar ei nu vor să ne-o ofere”, s-a plâns Donald Trump, în discursul susținut la Davos.

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Oana Țoiu, despre legea care reglementează dubla cetățenie în Ucraina: „O informație falsă. Nu privește nicio restricție"
Știri România 21:51
Oana Țoiu, despre legea care reglementează dubla cetățenie în Ucraina: „O informație falsă. Nu privește nicio restricție”
Proiectul de reglementare a telemedicinei, în dezbatere publică: „Nu poate fi o soluție universală"
Știri România 21:46
Proiectul de reglementare a telemedicinei, în dezbatere publică: „Nu poate fi o soluție universală”
Monden

Cine este Ceanu Zheng, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 17:58
Cine este Ceanu Zheng, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
5 știri by Libertatea – Monden. Câţi bani încasa Cătălin Măruţă de la Pro TV | Scandal între Andreea Bălan şi Ilona Brezoianu
Stiri Mondene 17:55
5 știri by Libertatea – Monden. Câţi bani încasa Cătălin Măruţă de la Pro TV | Scandal între Andreea Bălan şi Ilona Brezoianu
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 14:30
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 14:30
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
