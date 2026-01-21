De-a lungul intervenției sale, el a menționat de patru ori Islanda în contexte care făceau trimitere, în realitate, la Groenlanda.

La un moment dat, Trump a afirmat că NATO „m-a iubit” până „în ultimele zile, când le-am spus despre Islanda”. Ulterior, a declarat că alianța nord-atlantică „nu a fost alături de noi în Islanda”.

Referindu-se la scăderea bursei din ziua precedentă – pusă pe seama temerilor privind deteriorarea relațiilor transatlantice – liderul american a spus că „piața bursieră a avut prima scădere ieri din cauza Islandei”. „Așa că Islanda ne-a costat deja foarte mulți bani”, a adăugat el.

În realitate, teritoriul pe care Donald Trump vrea să îl obțină este Groenlanda, o regiune autonomă aflată sub suveranitatea Danemarcei, și nu Islanda, care este un stat independent.

Potrivit CNN, confuzia ar putea fi explicată de faptul că Trump avea în minte cuvântul „gheață” („ice” în engleză), având în vedere modul în care a descris teritoriul.

La un moment dat, el a caracterizat Groenlanda drept „o bucată mare de gheață în mijlocul oceanului”.

„Vrem o bucată de gheață pentru a proteja lumea, iar ei nu vor să ne-o ofere”, s-a plâns Donald Trump, în discursul susținut la Davos.

