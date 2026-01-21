Când a intrat în vigoare și de ce a fost luată această măsură

Aplicația, utilizată pe scară largă și descărcabilă pe telefon, permitea transferuri semnificative de bani și era frecvent folosită de proprietari pentru achitarea cheltuielilor lunare.

Măsura a intrat în vigoare în seara zilei de 20 ianuarie 2026 și vizează exclusiv componenta prin care proprietarii puteau plăti întreținerea prin E-BLOC.RO și canalele integrate.

Decizia BNR a fost luată în urma unei solicitări formulate de XiSoft Servicii SRL, compania care administrează platforma, care a cerut clarificări privind posibilitatea încadrării serviciilor oferite într-un regim de excludere prevăzut de legislația în vigoare.

Mai exact, operatorul a dorit să afle dacă poate furniza aceste servicii fără o autorizație specială, pe baza unei excepții legale.

În urma analizei, BNR a concluzionat că această excludere nu este aplicabilă și a cerut suspendarea imediată a serviciilor de plată. XiSoft a anunțat că se conformează integral solicitării autorității de supraveghere.

Ce se întâmplă cu banii deja achitați

Un aspect important pentru proprietari și asociații este situația sumelor deja achitate. Reprezentanții XiSoft au precizat că toate tranzacțiile inițiate și procesate înainte de suspendare vor fi finalizate fără probleme. Astfel, proprietarii nu riscă pierderea banilor, iar asociațiile vor primi sumele datorate.

Suspendarea obligă însă asociațiile de proprietari să se reorganizeze rapid pentru a evita blocaje financiare.

Ce trebuie să facă asociațiile

Operatorul recomandă utilizarea cât mai rapidă a fondurilor existente în portofelul asociației și retragerea cu prioritate a acestora în conturile bancare IBAN.

În cazul asociațiilor care nu dețin cont bancar, banii trebuie folosiți pentru plata facturilor eligibile, precum utilitățile sau alte servicii esențiale.

În aceste condiții, platforma E-BLOC mai poate fi folosită doar pentru administrarea fondurilor deja existente și nu permite încasări noi de la proprietari.

Cum se pot face plățile și ce trebuie

Până la clarificarea situației și implementarea unei soluții alternative, plățile vor trebui efectuate prin metode tradiționale, cum ar fi plata în numerar la administrator, transferul bancar direct în contul asociației sau prin alte platforme autorizate.

XiSoft a transmis că lucrează la o soluție conformă cu cerințele legale și se află deja în discuții cu parteneri bancari, însă durata implementării poate varia de la câteva săptămâni la câteva luni, în funcție de complexitatea procedurilor și a aprobărilor necesare.

Compania a anunțat că va reveni cu informații detaliate imediat ce noua soluție va fi definită și validată.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

