Minciunile lui Donald Trump despre eolienele produse în China

Președintele SUA a susținut, în mod eronat, că „aproape toate morile de vânt sunt fabricate în China” și că țara asiatică nu are o infrastructură proprie pentru energia eoliană. Totuși, experții subliniază că China este liderul mondial în producția de energie eoliană, iar majoritatea turbinelor fabricate acolo sunt destinate pieței interne.

„Tot ce trebuie să faceți este să întrebați China: «Câte zone cu mori de vânt aveți în China?» Până acum, nu au reușit să găsească niciuna”, a declarat Trump. „Le fabrică și le vând unor fraieri ca Europa. Și unor fraieri ca Statele Unite înainte. Sunt cea mai proastă formă de energie”, a adăugat acesta.

China, lider mondial în energia eoliană

Contrar afirmațiilor liderului american, China domină piața globală a energiei eoliene, potrivit AFP Fact Check.

Matthew Burgess, profesor asistent la Universitatea din Wyoming, a declarat pentru AFP, pe 12 ianuarie, că China este „numărul unu mondial” în producția de energie eoliană. Potrivit unui raport Ember Energy, China a generat în 2024 aproximativ 992 terawați-oră (TWh) de energie eoliană, reprezentând 40% din producția globală.

Cu toate acestea, în ceea ce privește ponderea energiei eoliene în rețelele naționale, Danemarca este lider, iar Statele Unite devansează ușor China.

În privința producției de turbine, Lauri Myllyvirta, analist principal la Centre for Research on Energy and Clean Air, a explicat că exporturile Chinei reprezintă doar o mică fracțiune comparativ cu cererea internă.

„China produce marea majoritate a turbinelor eoliene din lume, dar aproape exclusiv pentru piața sa internă, care este mult mai mare decât cea a întregii lumi la un loc”, a precizat acesta pentru AFP.

Datele Consiliului Global pentru Energie Eoliană arată că, în 2024, 94% dintre instalațiile eoliene din China au fost pentru consum intern.

Mark Jacobson, profesor la Universitatea Stanford, a subliniat că China devansează Statele Unite în tranziția către energiile regenerabile.

„În ritmul actual al instalării de resurse eoliene, apă și solare, China va ajunge la 100% energie regenerabilă până în 2051, cu un secol înaintea Statelor Unite, care sunt pe cale să atingă acest obiectiv abia în 2148”, a declarat acesta. Analiza sa din 2025 arată că rețeaua de turbine eoliene și solare a Chinei poate genera aproape echivalentul cererii totale de energie electrică din SUA.

Proiecte de energie eoliană blocate în SUA

În timp ce China își extinde rețeaua de energie regenerabilă, administrația Trump a luat măsuri care frânează acest sector în SUA. Printre deciziile recente se numără blocarea mai multor proiecte de ferme eoliene, inclusiv Revolution Wind, o instalație aproape finalizată în largul coastei Rhode Island.

Totuși, un judecător federal american a permis recent reluarea lucrărilor, iar parcul eolian, care va include 65 de turbine, este proiectat să furnizeze energie pentru peste 350.000 de locuințe, conform companiei producătoare Orsted.

Deși Trump a recunoscut că administrația sa ar putea fi „forțată să ia măsuri” din cauza deciziilor fostei administrații conduse de Joe Biden, președintele și-a reiterat opoziția față de noi proiecte eoliene în SUA. „Sunt pierzătoare. Pierd bani. Distrug peisajul. Ucid păsările”, a spus Trump.

Cu toate acestea, Matthew Burgess consideră că politicile federale, inclusiv cele ale lui Trump, nu vor „schimba radical emisiile SUA și ritmul schimbării sistemului energetic”. Potrivit acestuia, forțele pieței globale și legislațiile statale sunt factorii principali care influențează sectorul energetic american.

