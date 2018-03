Date privind legătura dintre bolile de piele și stres sunt foarte vechi, dar dovezile care să confirme această legătură sunt mai recente. De fapt, bolile de piele sunt agravate de stres. De aceea trebuie ca, indiferent de problemele pe care le avem, să găsim momente de relaxare, momente în care să facem ceea ce ne place.

Chiar și atunci când vorbim de melanom, cancerul pielii, boala poate evolua foarte bine dacă pacienții duc o viață mai liniștită.

Tinerii în perioadele de stres, cele dinaintea examenelor, fac dermatite atopice. Erupțiile pe corp cauzate de stres sunt foarte puternice, explică pentru Libertatea, profesor doctor Olga Simionescu, șeful clinicii de dermatologie de la Spitalul Clinic Colentina din București.

Același tip de inflamație de pe piele apare și la nivel cerebral

Dovezile care să ateste legătura dintre bolile pielii și stres sunt relativ recente și ele sunt confirmate de o investigație, RMN cerebral funcțional.

”Psoriazisul este agravat de un stres psiho-emoțional puternic. Fie omul are o traumă, are un deces în familie, schimbă locul de muncă, fie a fost speriat, fie este din natura sa mai anxios. Dovezi există relativ recent. Vorbim despre axa neuro-cutanată, vorbim despre dovezi prin RMN-ul cerebral funcțional, care atestă că atunci când un om are o inflamație pe piele, de exemplu un psoriazis, același tip de inflamație este și la nivel cerebral. Și cum s-ar putea explica asta? În cadrul dezvoltării embrionale, noi venim din trei foițe. Foița numită ectoderm este foița comună și pentru piele, și pentru sistemului nervos central. Este categoric dovedit că oamenii care încearcă, chiar dacă au o viață stresantă, să-și găsescă un sistem de a face meditații, de a-și da câteva minute pentru ei înșiși, de a face lucruri care le fac plăcere, evoluează foate bine în bolile cronice de la nivel cutanat”, a spus profesor dr. Olga Simionescu, la interviurile Libertatea Live.

Stresul examenelor cauzează erupții foarte puternice pe corp

Stresul poate afecta, deopotrivă, copiii, adolescenții și tineri. Un exemplu este acela al tinerilor care înainte de examen ajung la spital cu erupții foarte puternice.

”O altă boală agravată de stres este dermatita atopică. În perioade de stres, înainte de examene, la adolescenți apare o erupție foarte puternică. De asemenea, acneea este agravată de stres, lupusul eritematos. Sunt foarte multe boli unde stresul are un rol important. De regulă, erupția urmează la scurt timp după episodul stresant”, mai spune medicul dermatolog.

Aproape jumătate dintre bolile pielii sunt agravate de stres

În medicină sunt cunoscute cam 4.000 de tipuri de boli dermatologice. Aproape jumătate sunt cauzate de stres.

”Cam la 40 %, se apropie de jumătate, din bolile de piele sunt agravate de stres. Cancerul numit melanom, dacă (pacienții, n.r.) nu sunt stresați, cancerul merge mai bine”, explică medicul Simionescu.

Bolnavii cu neliniște, cu anxietate suferă mai mult, iar boala se agravează. Totodată, și alimentația modernă influențează negativ bolile pielii. Spre exemplu, acneea este agravată de alimentele de tip fast food.

