Primul termen de judecată le-a adus față-n față pe victimă, Alexandra Costache și pe agresoare, Magdalena Șerban. Fata care a scăpat nevătămată fizic din mâinile Magdalenei Șerban a fost miercuri în sala de judecată, unde a dat o declarație și și-a expus pretențiile civile.

„Urmez psihoterapie o data pe săptămână, din luna iulie. Am coşmaruri cu ea (cu Magdalena Şerban – n.r.) şi o văd cum vine din întuneric să-mi facă rău. Am dezvoltat foarte multe frici. Nu mai am încredere în oameni pentru că nimeni nu mi-a sărit în ajutor. Nu mai pot să umblu singură, mi-e frică să ies singură din casă', a declarat, vizibil emoţionată, Alexandra Costache Anne Mary în faţa judecătoarei.

Tânăra a povestit momentele trăite și trauma psihică pe care a căpătat-o după acea experiență.

„Mă gândeam că o să mor. Când m-a împins a treia oara, m-am gândit că o să mor și atunci am avut acel reflex să mă întorc și am fugit câțiva metri.

Au venit oamenii și au început să strige și să urle la ea, «de ce ai încercat să faci asta?». Eu nu ma uitam la ei, am avut un moment de confuzie. Ea tot repeta «nu, nu, a vrut sa îmi ia banii». Era foarte calmă și hotărâtă.

Am întors privirea și lumea pleca. Am fugit si eu să prind metroul. Îmi era frică să rămân cu ea pe peron. Am luat metroul și atunci am realizat ce urma să se întâmple. Nimeni nu mă băga în seamă.

I-am spus prietenului meu că o femeie a încercat să mă omoare. La Dristor plângeam foarte tare dar nimeni nu mă băga în seamă.

Am ieșit din stație și am început să fug spre dentist că acolo mergeam. L-am sunat pe tatăl prietenului meu să mă ia repede pentru că nu mă simțeam în siguranță', a povestit cu vocea tremurândă tânăra.

Judecătoarea i-a oferit dreptul inculpatei Magdalena Şerban de a-i adresa o întrebare tinerei, iar aceasta a întrebat-o: „Vreau să o întreb dacă este aşa de panicată şi zice că are atâta durere, cum de a reuşit să-şi păstreze bărbatul şi serviciul?'.

Întrebarea a fost însă respinsă de judecătoare, la cererea procurorului de caz şi a avocatului părţii vătămate.

Magdalena Șerban a fost adusă în sala de judecată la primul termen al procesului și a fost de acord să dea o declarație despre faptele de care este acuzată de procurori.

Cu toate acestea, înainte de a răspunde întrebărilor judecătorilor, ea a ținut să amintească faptul că ar avea probleme psihice și că vrea să fie judecată prin procedura simplificată.

Magistratul i-a atras atenția că faptele pentru care este judecată se pedepsesc cu închisoare pe viață, astfel că, în cazul ei, legea aflată în vigoare nu permite judecarea ei în această procedură.

Tot miercuri, judecătorul de caz a constatat existența unui memoriu depus de Magdalena Șerban la dosar. Aceasta a explicat magistratului că sunt gândurile ei, dar scrise de o colegă de celulă.

