A plecat în călătoria sa pentru nouă luni, neștiind că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, mai ales dacă târgul este foarte departe.

A petrecut trei ani și trei luni pe drum, doar el și cele două roți ale sale, cu treizeci de luni mai mult decât își propusese inițial.

În 2013, mai parcursese aproape 2.300 de kilometri în Expediția Travel for a Cause, pentru Roșia Montană, pornind din Danemarca, unde studia.

Radu a învățat la Montreal și Copenhaga și este soft engineer, cu specializare în istorie europeană

Iubirea pentru bicicletă i s-a născut în Danemarca. „Acolo e aproape obligatoriu să te îndrăgostești de bicicletă. Toată lumea merge cu ea, iar suma kilometrilor pistelor e impresionantă”, a povestit Radu, care a precizat că, pentru el, ciclismul încă înseamnă aventură. „Nu concurez cu altcineva, numai cu mine. Și că văd lumea cu ajutorul bicicletei”, a mai spus Radu.

Și a văzut lumea. Dar centrul acestei lumi a rămas întotdeauna România. „Centrul meu e aici. Vizitez lumea și mă-ntorc. Limba maternă, țara natală, acestea sunt baza. Peste ele construiești și de aceea ele sunt o temelie pe care trebuie să ți-o asumi. Am trăit 11 ani în Canada, dar de România nu m-am despărțit niciodată. Și atunci reveneam periodic și eram legat de viața social-politică, așa cum sunt și acum”, a mărturisit ciclistul.

Străini cu suflet mare

A călătorit din Alaska până în Țara de Foc. Care e lecția pe care a desprins-o din această călătorie? „Că în lume există foarte multă omenie. Presa promovează violența, dar oamenii, majoritatea lor, sunt buni. Necunoscuți numeroși mi-au dat bani ca să mă descurc mai departe pe drum, mi-au oferit mâncare, m-au găzduit în casele lor. Marele regret e că nu am apucat să-i cunosc mai bine pe unii dintre ei – trebuia să-mi continui călătoria”, a mai spus Radu.

Dintre țările pe care le-a văzut și le-a simțit, Radu s-a declarat cel mai atras de Brazilia. Iar explicația e legată, cumva, tot de dragostea de țară. „Limba portugheză e mai apropiată de română și nu e seacă, așa cum e prin comparație spaniola țărilor sud-americane. Și atmosfera seamănă mult cu aceea din țara noastră. Până și gradul de corupție seamănă, marii noștri corupți acolo trag (râde). Serios vorbind, acolo partea cea mai frumoasă este diversitatea. Sunt toți diferiți, dar integrați în spiritul brazilian. Am simțit că acolo aș putea fi acceptat. În alte țări – Argentina, Venezuela – tot gringo m-ar numi”, a povestit Radu.

Dintre țările Americii de Sud, cel mai incomod s-a simțit sportivul în Peru. „Este o țară foarte frumoasă, dar are gropi de gunoi la marginea marilor orașe și nici un respect pentru natură. În plus, populația e expertă în a jecmăni turiștii care se duc în locurile bine cunoscute, de exemplu, Machu Picchu. La fel, în Țara de Foc, am observat diferențe între chilieni și argentinieni. Am trecut la o graniță sălbatică, unde carabinierii chilieni nu m-au primit. Argentinienii, în schimb, mi-au făcut friptură”, a punctat Radu.

Ursul grizzly și lupii urlători

În Ecuador, când a urcat pe vulcanul Chimoborazo, a resimțit cel mai tare oboseala. 6.268 de metri. „De altfel, am urcat patru vârfuri în Ecuador și doar în acest stat am petrecut 4 luni. Mi s-a părut că merită o atenție special”, a mai spus cicloturistul.

A avut și întâlniri de grad zero. „Da, dar nici una periculoasă”, mă liniște;te el. „Am văzut ursul grizzly ridicat în două labe în Alaska și am auzit haita de lupi în Yellowstone. Atunci m-am întors la cabană. Puma a venit lângă cort, în Argentina, iar vulpea mi-a furat de-a dreptul mâncarea. Cam atât.”

Secretul reușitei?

„Să iei totul pe etape și să nu-ți uiți scopul. Dacă împarți kilometrii și țările, e mai ușor de controlat totul. Acum aș vrea să fac o expediție în Groenlanda, pe schiuri și bicicletă, dar și în Africa, pe coasta atlantică. E periculos? Da, dar dacă vrei să vezi lumea cu adevărat, nu poți sta doar în zonele turistice și sigure. Nu trebuie să ai bani mulți la tine. Trebuie să vezi și sărăcia, și bogăția. Doar așa dispar prejudecățile”, a concluzionat Radu.

„Nu ai nevoie de bani ca să călătorești. Acela e turism, nu călătorie”