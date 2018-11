Cum reacționează copiii când Andra pleacă de acasă. «Se lasă cu plâns»

Cei doi copii știu deja că mama lor este artistă. Sunt obișnuiți să o vadă la televizor și au fost chiar și la concertele ei. Cu toate acestea, de fiecare dată, despărțirea, chiar și pentru o seară de mama lor, este una destul de grea. În timp ce David, 7 ani, s-a mai obișnuit cu plecările Andrei, Eva încă nu se poate împăca cu ideea și, nu de puține ori, plânge cu „lacrimi de crocodil”.

În ciuda programului extrem de încărcat, artista este o mama-model. Se trezește dimineața, pentru a-și pregătii copiii și petrece timp suficient cu ei.

Artista a mai spus că pe plan professional a reușit cam tot ce și-a propus.

„M-am născut cântând și mi s-a părut normal să trec prin toate etapele astea. Muzica era normalitatea, familia a venit pe parcurs. Adică m-am măritat, am făcut copii. Știam cum e să cânți, dar nu cum să fii mamă. Copiii mei sunt cea mai mare realizare, cea mai mare satisfacție a sufletului, după atâți ani de carieră, deși am făcut lucruri la care am visat toată viața”.