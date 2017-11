Gabriela Cristea și Tavi Clonda au reușit să își îndeplinească visul de a deveni părinți. Au o fetiță frumoasă, care le-a completat familia și își spun „victorienii”. În exclusivitate pentru Libertatea, vedeta TV și artistul ne-au povestit despre noua lor viață, dar și despre planurile pe care și le-au făcut.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda împreună cu Victoria au ajuns în weekend la inaugurarea unui supermarket destinat bebelușilor. “E tare frumoasă viața alături de ea! E roz! A bifat primul eveniment la 6 săptămâni. De astăzi suntem bebelușă”, ne-a spus entuziasmat proaspătul tătic. Gabriela Cristea radiază de fericire de când s-a născut Victoria. Întâlnirea cu ea a fost una emoționantă.

“Cred că toate mămicile plâng de fericire în momentul în care se întâlnesc prima oară, față în față, cu bebelușii. Pentru mine a fost unic și a fost irepetabil. Sincer, aș mai face vreo 5-6 copii pentru sentimentul acela de atunci. A fost avalanșă de sentimente acolo, în sala de nașteri. Și cred că și pentru ea până la urmă”, ne-a povestit ea. Tavi Clonda a imortalizat momentul, trăind intens fiecare secundă. “Filmam, după un geam acolo! S-a simțit emoția prin toate ușile și prin toate geamurile, prin toți porii mei am simțit! Și când mă uit la înregistrarea aceea, de fiecare dată nu ai cum să nu plângi instant”, a adăugat el.

Părinți cu normă întreagă pentru Victoria

Și-au dorit cu ardoare un copil, iar acum Gabriela și Tavi sunt tot timpul în preajma micuței. Preferă să se ocupe exclusiv de ea, fără să apeleze la rude. “Cred că toate mamele sunt panicoase! Eu nu am crezut că poate cineva să mă schimbe atât de radical și să fiu atât de responsabilă pentru altcineva! Dar nu îmi pare rău nicio secundă! E foarte greu! La al doilea copil probabil că lucrurile sunt evidente, știi ce te așteaptă, dar la primul copil este destul de greu că nu știi, copilul nu poate să îți spună: „Mă doare!”, „Nu îmi place!”, „Mă zgârie!” și trebuie să descoperi practic ce are. Și începi: îți pui în practică mirosurile, după care le iei treptat. În ultima vreme am cam început după mârâit să înțeleg și ce își dorește. Dacă plânge într-un fel, înseamnă că trebuie schimbată, în altfel că trebuie să mănânce! Ăsta, de exemplu, este un mârâit de socializare! Adică încă nu este supărată!”, a precizat proaspăta mămică.

Vrea să revină din ianuarie în televiziune

Gabriela Cristea nu vrea să aibă o pauză mare pe plan profesional, ea dorindu-și să îmbine cu succes rolul de mamă cu jobul în televiziune. De când a intrat în concediu de maternitate, ștafeta emisiunii “Te vreau lângă mine” de la Kanal D a fost preluată de Bianca Drăgușanu. Vedeta intenționează ca din 2018 să se întoarcă la muncă. Recunoaște însă că îi va fi destul de greu să își pună planul în aplicare, mai ales că momentan de fetiță se ocupă doar ea și cu Tavi Clonda.

“Pe mine mă ajută soțul și pe soț îl ajut eu. Ne ajutăm reciproc! Deocamdată stăm doar noi doi cu ea, pentru că nu suntem pregătiți. Bunica (n.r. mama lui Tavi Clonda) a venit de câteva ori și mai mult m-a ajutat pe mine în gospodărie, în sensul că m-a ajutat cu curățenia, dar nu cu copilul! Deocamdată nu se apropie nimeni de copil, decât noi! Probabil că din ianuarie voi reveni pe micul ecran, dar nu mă mai întreba lucrurile astea că mă apucă plânsul! Sunt așa, jumate, jumate! Îmi doresc să mă întorc evident, pentru că vreau să fiu o femeie activă și să îmi continui cariera, dar în același timp îmi este foarte greu să mă gândesc la momenul în care o să o las acasă cu tati . Și sper că doar cu el, nu cu altcineva”, a declarat, pentru Libertatea, Gabriela Cristea. Vezi toate (3) fotografiile

Gabriela Cristea: “Nu vreau să fiu o mireasă grasă!”

Vedeta TV și soțul ei intenționează ca în 2018 să facă o dublă petrecere pentru a sărbători creștinarea Victoriei și căsătoria lor religioasă.

“Mai mult ca sigur nu mai avem timp anul acesta, pentru că vine postul, dar la anul poate facem și o nuntă, poate facem și botezul o dată. Nu știm încă, important este să fim sănătoși, să fie ea sănătoasă și o vom creștina cred că prin martie, aprilie”, a declarat, pentru Libertatea, Tavi Clonda.

Cuplul și-a propus ca de la anul să demareze pregătirile. Un factor important în pregătirea dublului eveniment este legat de proaspăta mămică. Aceasta își dorește să își redobândească silueta de la începutul relației cu Tavi Clonda. “Dacă slăbesc eu, pentu că nu vreau să fiu o mireasă grasă! E foarte greu! Nu-mi găsesc haine, nu vreau să îmi cumpăr haine. Acum câteva zile am fost să îmi cumpăr ceva de îmbrăcat și m-am uitat la niște haine XS și am zis: <<În astea intram când te-am cunoscut! >>”, s-a amuzat ea. Deocamdată bruneta nu poate să facă sport și de dietă nici nu se pune problema, pentru că își hrănește bebelușa cu lapte matern. “Mă pompez! Îi dau lăpticul pentru că țin foarte mult la chestia asta! Nu am putut, nu ne-am descurcat una cu alta și atunci am găsit varianta asta care e mai comodă pentru Victoria”, ne-a explicat ea.

Gabrela Cristea și Tavi Clonda își doresc încă un copil!

De o lună și jumătate, cuplul experimentează cu succes meseria de părinți. Nu le este ușor, dar este foarte plăcut. Și-ar dori casa plină de copii, așa că Victoria e musai să mai aibă un frate sau o surioară. “Aș vrea 5-6, dar hai să ne oprim la Victora și încă unul”, a punctat Gabriela. “Nu știu, cum o vrea Dumnezeu! Noi ne dorim, de ce nu?”, a adăugat fericitul tătic.

