VIDEO/ Roxana Ciuhulescu a intrat în ultimele săptămâni de sarcină. Cum se pregătește să nască

Fosta vedetă tv numără deja zilele rămase până când își va ține în brațe și cel de-al doilea copil.

Roxana Ciuhulescu a intrat în ultimele săptămâni de sarcină și este la fel de activă ca și până acum. Ea a renunțat doar la mișcările periculoase pentru sarcină, dar merge în continuare la înot, la fitness și la zumba.

”Am renunțat la kango, și la altele câteva. Făceam cam toate clasele, exceptând mișcările care-mi solicită umerii, pentru că acolo am probleme. Acum mai fac zumba că e dans și nu țopăi, aqua gym, perfect pentru gravide, înot și fitness”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru Libertatea .

Vedeta va naște și de data aceasta tot prin cezariană. Ea mai are o fiică, Ana Cleopatra, din prima căsnicie, cu fostul soț, Mihai Ivănescu. Roxana s-a recăsătorit în acest an cu Silviu Bulugioiu. Roxana își dorește ca fiul său, Cezar Ioan, să vină pe lume chiar pe 12 iulie, de ziua soțului său.

În ultimul an, viața Roxanei Ciuhulescu s-a schimbat radical. A divorțat, vara trecută, iar la doar câteva luni, a primit vestea cea mare, că a rămas însărcinată cu actualul său soț. Vedeta a fost la un pas de a emigra, chiar anul trecut. Ea a mai încercat să plece din România și în urmă cu ceva timp, dar după o perioadă petrecută în Australia s-a reîntors acasă.

”De mai multe ori am vrut să mă mut în altă țară. Am și emigrat, am vrut să rămân în Australia, să fac școala de aviație”, a spus aceasta.