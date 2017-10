Artista a divorțat de Ion Dichiseanu în urmă cu opt ani, după o căsnicie de 22 de ani. Simona Florescu a fost marcată de această despărțire și nu a mai reușit să aibă o altă relație serioasă.

Simona Florescu s-a căsătorit cu Ion Dichiseanu pe când era foarte tânără. Ea avea doar 19 ani când l-a cunoscut pe cel ce avea să-i devină soț, în ciuda faptului că familia sa nu a fost deloc de acord cu acest mariaj.

Deși între ei era o diferență mare de vârstă, de aproximativ 35 de ani, căsnicia lor a durat nu mai puțin de 22 de ani, iar acum ambii sunt bunici, după ce fiica lor, Ioana, a născut o fetiță, în urmă cu un an și o lună. Chiar dacă a divorțat acum opt ani, Simona Florescu a fost marcată mult timp de despărțirea de Ion Dichiseanu. Din acest motiv, ea nu a mai reușit practic să aibă o relație serioasă. Aste pentru că, potrivit propriilor mărturisiri, de fiecare dată când avea un nou iubit, îl compara cu fostul său soț.

”Nu iubesc pe nimeni, în prezent. Mi-e foarte greu să mai fac asta. Pe măsură ce am înaintat în vârstă, am devenit mult mai pretențioasă. Văd lucrurile altfel, mi-e foarte greu. Nu am întâlnit bărbatul care să mă facă să mă îndrăgostesc. Marea mea greșeală a fost că după divorț, am făcut mereu comparație cu Dichi. Mi-aș dori să găsesc bărbatul care să știe să se poarte cu o femeie, cum o făcea Dichi”, a mărturisit Simona Florescu pentru Libertatea.