Video EXCLUSIV/Fiul Mariei Buză nu vrea să fie artist. ”Nu ne moștenește, se face doctor!”

Artista este căsătorită cu violonistul George Pătrașcu, iar fiul lor, Andrei, este acum elev în clasa a zecea. Maria Buză vorbește despre înclinațiile pe care le are copilul său.

De multe ori, ”așchia nu sare departe de trunchi”. Există însă și excepții.

Actrița și cântăreața Maria Buză este căsătorită cu violonistul George Pătrașcu și au împreună un băiat, acum în clasa a zecea. Deși acesta provine dintr-o familie de artiști, el nu are deloc intenția să se îndrepte spre acest domeniu! Mai mult, vrea să urmeze o carieră total diferită de cea a părinților săi. Maria Buză vorbește despre alegerea pe care vrea să o facă Andrei.

”El înclinații are, dar nu prea vrea să ne calce pe urme. Asta mă și bucură, dar mă și gândesc că poate i-ar fi fost un picuț mai ușor dacă alegea calea asta. Dar nu pot spune că nu mă bucură ce are el în gând. E clasa a zecea și la profilul științele naturii studiază biologia, chimia, anatomia. Și el zice că are șanse să meargă mai departe. Își dorește foarte tare să devină medic”, a mărturisit artista pentru Libertatea.