„Sărbătorile mele s-au dus, au plecat odată cu băiatul meu. Îmi va fi alături familia. În fiecare an, am făcut petrecere şi lucruri frumoase cu toţi prietenii. Acum, chiar dacă mulţi m-au sunat, le-am spus că, de ziua mea, voi sta în casă cu copiii şi că va fi o zi obişnuită. Voi sta cu gândul la băiatul meu şi atât. Prioritatea petrecerilor în viaţa mea acum e pe locul 20. Sunt sănătos, munca mă menţine în formă. Nu doresc însă nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Moartea copilului e cea mai groaznică durere posibilă. În locul băiatului meu puteam fi eu, maică-sa, era altceva”, a declarat Nelu Ploieșteanu pentru Click.

Mihăiță, care avea 28 de ani, era crescut de fosta soție a lui Nelu Ploieșteanu, Elena.Băiatul lui Nelu Ploieșteanu era ținuit la pat de mai bine de 20 de ani. Băiatul a venit pe lume perfect sănătos, dar un vaccin i-a cauzat suferința. de la vârsta de două luni a avut tetrapareză spastică și encefalopatie.

