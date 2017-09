Mama Denisei Manelista își plânge durerea. Cuvintele Getei Dovleac îți fac pielea de găină

Mama Denisei Manelista, Geta Dovleac, a vorbit pentru prima oară la TV despre drama pe care o trăiește după dispariția prematură a fiicei sale.

Denisa Răducu, cunoscută publicului larg drept Denisa Manelista, a încetat din viață pe 23 iulie anul acesta. Tânăra artistă a murit la numai 27 de ani, după o luptă crâncenă cu o boală cumplită la ficat. Denisa Manelista a fost înmormântată în satul natal din Vâlcea.

Mama vedetei, Geta Dovleac, a acordat un interviu pentru o emisiune de la Kanal D, în cadrul căruia a povestit despre premonițiile pe care le-a avut înainte de moartea fiicei sale.

„Mi-a murit cel mai bun copil, cel mai frumos. L-am visat pe tăticul meu până să moară și îmi spunea „Lasă, tata, că o să scapi și din asta”. Și eu i-am zis să mă ia pe mine, să nu o ia pe ea. Și el mi-a zis că Dumnezeu o vrea pe ea. Am visat apoi un om bătrân cu barbă și l-am întrebat de ce, de ce fata mea să moară la 27 de ani? Și mi-a zis că ce… Sfânta Parascheva n-a murit la 27 de ani? Eu oricum am avut mereu premonitii. La câteva zile după, Denisa a murit.

Eu am știut că moare, am știut că moare de când am văzut markerii. Eu de aia mă jeleam și plângeam. La Sf. Luca îi făceau morfină, ori morfina ce e? Să îți ia durerile”,a declarat Geta Dovleac.

Își neglijează sănătatea

Durerea o macină așa de tare pe mama Denisei Manelista, încât aceasta a ajuns să-și neglijeze sănătatea.

„Mă duc după ea, nu vreau să îmi iau tratamentul! E am proteze de șapte ani, la amândouă picioarele și am stat în mașina aia de funebre, înghesuită, jos și când m-am ridicat mi-au sărit amândouă. Eu vreau să mă duc după ea. Mi-e dor de ea, nu pot să mai trăiesc. Îmi era frică de nu mai puteam că o să își vomite ficatul, dar nu l-a vomitat. Așa curată și simțită era și când era bolnavă. Mi-a zis: „Așa rău îmi pare că sunt bolnavă, că m-am îmbolnăvit rău și acum te supăr și pe tine și pe tata”. Eu sunt cea mai terminată femeie de pe lume. Am tablouri peste tot cu ea. M-am uitat și la înmormânatare, mi-au dat multe pastile să mă liniștesc.

Cea mai cuminte fată, cea mai deșteaptă, se uita în portofelul meu și îmi punea bani.

Trebuie să vină crucea să i-o punem și pe 23 septembrie îi facem de 9 săptămâni. Tot nu îmi vine să cred. Cucuveaua după mine cântă, că o să mă duc după dânsa, o să mă duc…”, a mai spus mama Denisei Manelista.