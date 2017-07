Stabilit de aproape 10 ani în Londra, Cornel Sorian, muzicianul român ce a făcut din Stigma una dintre formaţiile pop-rock de mare popularitate în perioada 2000, a lansat un album care se găsește în cele mai importante magazine digitale și servicii de streaming din lume.

”I am Monster”, albumul de autor al artistului, este caracterizat de Sorian drept o împletire între muzica clasică contemporană și electronică, a fost conceput în ultimii doi ani, în pauzele de muncă alături de sute de artiști din toate colțurile lumii (Cornel Sorian lucrează la unul din cele mai importante studiouri de înregistrări din Londra). Materialul cuprinde 23 de lucruri, toate cântecele fiind contractate de companii de publishing din Marea Britanie, Statele Unite și alte zone ale lumii pentur a fi folosite pentru coloane sonore (film, televiziune, publicitate și jocuri video). Câteva piese întregesc coloanele muzicale pentru doua spectacole de teatru („M de la Iepure” – regia Ovidiu Caita, Teatrul National Târgu Mureș iar „The Clown” este parte din coloana muzicala a one man show-ului condus de Ioan Ardelean – „The Telegram”, regizat și pus în scenă la New York și Praga de Joan Kane).

Fostul solist de la Stigma, Cornel Sorian, este producător muzical la Londra iar noul său album se găsește în toată lumea

În urmă cu șase ani, o melodie a românului a fost aleasă drept piesa oficială cu care a fost întâmpinat Papa Benedict al XVI-lea în celebrul Hyde Park din Londra (a fost cântată în faţa a peste 80.000 persoane), de asemenea a realizat şi înregistrat o piesă ale cărei versuri au fost făcute special de faimoasa solistă americană Ciara.

„Este o idee a mea mai veche să găsesc un ”camin” pentru aceste lucrari în care mi-am vărsat emoțiile și gândurile. Nu am fost demoralizat de concurența extrem de mare, căci companiile din branșa muzicală tratează cu omeni extrem de talentați din întreaga lume. Din fericire, lucrurile se leaga mai repede decat credeam. Dacă îmi spunea cineva la începutul anului curent că pot strânge munca mea într-un timp atât de scurt, într-un album ce se găsește cele mai importante magazine digitale și servicii de streaming din lume, mi s-ar fi parut imposibil”, ne-a declarat Sorian ale cărei hituri lansate în perioada Stigma încă rulează la posturile radio din România, amintim: “Jumătate tu, jumătate eu”, ”Zi-mi noapte bună” ori “Fraier” etc.