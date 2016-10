Trupa de moldoveni O-Zone care a isterizat toată Europa la începutul anilor 2000 s-a destrămat după ce trioul a dat de foarte mulți bani. Culisele acestui scandal, povestite de unul dintre membrii defunctei formații, sunt uimitoare.

Scandalul între cei trei a început atunci când Dan Bălan, fondatorul trupei, a anunțat că vrea să înregistreze numele formației pe numele lui, de teamă ca managerul lor să nu facă asta înainte. Acolo s-a terminat toată prietenia dintre ei. Au decis să continue separat, dar fără prea mult succes. Dan Bălan a ieșit de pe piața din România și, după câțiva ani la New York, acum cântă mai mult prin Rusia. Arsenie Todirașc susține concerte tot în Rusia, Radu Sîrbu fiind singurul care a rămas în România. Pentru prima dată de la desființarea trupei, cel din urmă a acceptat să mărturisească dedesubturile scandalului care a distrus acea formație care părea o fabrică de făcut bani.

Discuțiile dintre cei trei moldoveni de peste Prut au fost intense mai ales când s-a pus problema banilor care vor continua să vină după ce se vor despărți. ”Beneficiile financiare au fost și sunt, bineînțeles, mărul discordiei. Și da, am împărțit totul în mod egal, între membrii trupei, asta după multe negocieri”, recunoaște acum Radu Sîrbu, fără însă să dea detalii despre câți bani s-au împărțit atunci.

”Destrămarea trupei a venit pe nepregătite pentru mine și a fost foarte stresantă, însă acum uitându-mă în urmă realizez că exact atunci a fost cel mai potrivit moment pentru mine de a o lua pe drumul separat de gașca O-zone. Am învățat multe din această experientă și asta m-a impulsionat să mă dezvolt și să evoluez personal și profesional în toate privințele, să-mi creez propriul studio de producție muzicală și casă de producție. Am învățat că prietenii adevărați nu la scucces se cunosc, ci atunci când ai nevoie de ei. Am învățat că familia este cea care mereu îți este alături, indiferent de statut. Singurul regret pe care îl mai am este că la acel moment niciunul dintre noi nu a știut să gestioneze și să-și controleze emoțiile distructive, care au dus la destrămarea trupei”, ne-a povestit Radu.

”În orice afacere de succes există și câștiguri financiare, este normal. Dacă ne-am fi născut în USA și succesul ar fi pornit de acolo, probabil am fi fost în rând cu Taylor Swift, Jay Z…”, a mai spus fostul membru O-Zone.

”Dragostea din tei”, un adevărat hit

Piesa ”Dragostea din tei” a avut succes în majoritatea țărilor europene, dar și peste ocean. Primeau discuri de aur și de platină pe bandă rulantă, concerte aveau peste tot în lume și banii curgeau gârlă. În anul 2004 au atins apogeul succesului, fiind considerată cea mai de succes trupă din Europa, iar un an mai târziu au dat cu piciorul la tot ce construiseră, fără să ofere prea multe detalii.

Trioul Dan Bălan, Arsenie Todirașc și Radu Sîrbu s-a spart, însă discuțiile au continuat, foarte dur, mai ales că fiecare voia să ducă mai departe ce începuse cu O-Zone, iar miza financiară era foarte mare, inclusiv a numelui. Astăzi, O-Zone nu mai există.