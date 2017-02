Valentina Pelinel, primul pictorial cu fiul său, Milan Cristian. Cum reacționează puștiul când vorbește la telefon cu Cristi Borcea

Valentina Pelinel, primul pictorial cu fiul său, Milan Cristian. Blonda apare alături de micuț în noul număr, din martie, al revistei Viva, care a apărut deja la chioșcuri.

Valentina Pelinel se poate considera o femeie fericită. Are o carieră de succes în spate, este femeie de afaceri și mămică.

Trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu omul de afaceri Cristi Borcea, care este condamnat în „Dosarul Transferurilor” și despre care a spus că ar trebui să vină acasă în curând.

Din relația lor a venit pe lume un băiețel, Milan Cristian, care este foarte frumos și foarte reușit.

Valentina Pelinel, primul pictorial cu fiul său, Milan Cristian. Râde când aude vocea tatălui la telefon

Valentina Pelinel a realizat primul pictorial cu băiețelul ei, Milan Cristian, pentru numărul din martie al revistei Viva.

Vedeta a dat amănunte neștiute despre micuțul ei și despre reacția pe care acesta o are atunci când vorbește la telefon cu tatăl lui, Cristi Borcea.

„Cristi a fost lângă mine cu tot sufletul! Încă de la început am avut parte de sprijinul familiei și al prietenelor mele bune, care mi-au fost alături tot timpul, mai ales în timpul sarcinii, când am avut mare nevoie de prieteni adevărați și de oameni pozitivi în jurul meu. Am avut noroc și de o sarcină ușoară, dar situația era destul de tensionată și în­curcată. Nu m-am temut niciodată, de­oarece deținând adevărul și iubind, am avut puterea să trec peste toate și să depășesc cu bine acea perioadă.

Milan crește frumos pentru că are parte de foarte multă iubire, grijă și căldură. Sunt conștientă de responsabilitatea pe care o am față de el. Citesc foarte mult, mă sfătuiesc cu alte mame, îi urmăresc atent comportamentul și personalita­tea, dar, cel mai important, sunt foarte conectată la el, la nevoile și dorințele lui. Sunt familii în care tații sunt plecați de acasă să muncească, pentru a asigu­ra cele necesare familiei, așa că eu nu am voie să mă plâng.

Nu este singurul copil care nu îl are fizic alături pe tatăl lui. Cristi îl vede cât de des se poate și îi vorbește la telefon. Milan râde când îi aude vocea. Uneori, când sună telefo­nul – tati e singurul care are sonerie specială –, nici nu apuc să spun „alo“, că deja Milan râde”, a povestit Valentina Pelinel.

Mai multe detalii pe viva.ro.