Andreea Berecleanu este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase ştiriste de la noi. La 41 de ani, ea reuşeşte să arate mereu impecabil, astfel că puţini sunt cei care i-ar ghici vârsta pe care o are în buletin.

Andreea Berecleanu recunoaşte că este de acord cu intervenţiile estetice, atunci când ele ar putea elimina un complex sau o traumă a celui care le face. Ştirista a apelat şi ea la proceduri de înfrumuseţare, dar doar la cele neinvazive.



„Am intrat de multe ori în sala de operaţie a lui Constantin (n.r medicul estetician Constantin Stan este iubitul Andreei Berecleanu). Am fost curioasă din punct de vedere profesional.

Sunt de acord cu operaţiile estetice, atunci când e vorba de un complex, retuşuri în urma unor accidente sau sarcini care lasă nişte urme pe corpul unei femei. E normal să faci ceva, ca să nu se transforme într-o traumă.

Preferatele mele sunt terapiile corporale pentru tonifierea pielii, cele dedicate feţei, care sunt noninvazive. Terapia microacelor am făcut-o şi eu. Sunt injecţii care se fac în faţă cu microacizi, cu vitamine, cu substanţe de albire. Eu beau foarte mult ceai neîndulcit, chiar şi rece. Când mă trezesc beau un litru de apă pe parcursul unei ore. Infuzez apa cu rozmarin sau cu busuioc proaspăt, pe care le am plantate, şi pun o felie de lime„, a mărturisit Andreea Berecleanu, în emisiunea „Dincolo de aparenţe”, de la Antena Stars.



Andreea Berecleanu se menţine slabă de nevoie

Andreea Berecleanu are, de câţiva ani, probleme cu spatele. Mai exact, ea are hernie de disc, afecţiune pentru care merge regulat la recuperare şi face înot. În plus, ea face zilnic câteva minute de exerciţii fizice uşoare.

În aceste condiții, orice creștere în greutate o poate afecta. Așa că Andreea Berecleanu a luat măsuri pentru evitarea unor posibile complicații. „Am slăbit un număr de kilograme în ultima perioadă în primul rând din acest motiv, pentru că mă ajută în recuperarea problemelor pe care le am la coloană! O greutate cât mai mică e foarte importantă”, a spus ştirista pentru Libertatea, în urmă cu două luni.