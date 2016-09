Bianca Drăgușanu și Victor Slav au făcut publică prima imagine cu fetița lor. Natalya Sofia a avut 3,250 kg la naștere și 50 de cm. Bianca și Victor Slav trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Proaspăta mămică a făcut publică prima imagine din maternitate, iar Victor Slav a prezentat-o tuturor, pe micuța Natalya.

Victor Slav a făcut publice două fotografii cu Sofia. Imaginile au apărut în cadrul emisiunii de la Antena 1. Micuța apare în brațele tăticului ei și pare ca îl privește direct în ochi.

Micuța a început să primească deja cadouri. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. “Am o fetiță perfect sănătoasă de nota 10! Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru minunea mea Natalya Sofia! Mulțumesc vouă prieteni dragi pentru mesajele frumoase Doamne ajută la toată lumea!”, a spus Bianca, în urmă cu puțin timp.

Bianca Drăgușanu, o mamă fericită

Partenerul de viață al vedetei, Victor Slav, a făcut primele declarații după ce a devenit tătic. „Este un sentiment minunat, este total altceva din momentul în care-ţi ţii copilul în braţe nimic nu mai contează, totul se schimbă parcă în momentul ăla şi începe altă viaţă. Am strâns-o în braţe, nu mi-e frică s-o iau în braţe, s-o întorc pe toate părţile. Sunt foarte pregătit. Am stat în sală şi aş repeta oricând acest lucru. În 10 minute a fost scoasă Sofia, apoi a mai durat încă o jumătate de oră până s-a terminat totul. Cadouri încă nu de bun venit. Are 50 de cm şi 3,250 kg. Durează încă 5-4 zile. Totul e pregătit de mult timp. Cred că o să avem nopţi albe, dar o să facem cu plăcere acest lucru. Sunt sigur că vor fi cele mai frumoase sărbători. Am sunat toată lumea, am dat mesaje. A născut la ora 1:30… Îmi doresc şi un băiat, dar vedem. Sigur mie îmi este mult mai uşor să o iau în braţe, ei îi este frică. Tăticul dă de băut, da, sunt perfect de acord.”, a declarat Victor Slav la Antena Stars.