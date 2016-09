Bianca Drăgușanu este mai fericită ca niciodată. Vedeta și Victor Slav vor avea un copil, așa cum și-au dorit întotdeauna.

Bianca Drăgușanu s-a îngrășat 12 kilograme

Bianca Drăgușanu a luat în greutate, însă este convinsă că va scăpa rapid de kilogramele în plus. „Nu am facut exerciții pentru mămici pentru că nu am timp și energie. Abia urc scările. Am făcut doar shopping pentru mine. Mănânc sanatos, exact ca înainte și sunt cuminte. Cred ca am luat 10-12 kg, sper sa fie maximum 15 kg. E greu să le duc pentru ca m-am obișnuit ușoara. Nu e o problemă să stau cu cățelul meu, e vaccinat. Mi-am întrebat medicul inainte. Bella are 2 kg și nu mai pot să o car dupa mine acum. Acum nu e geloasa, dar sigur o sa aibă o reacție. Medicul mi-a spus că fetița mea o să fie mai înaltă decât alti copii pentru că are părinți înalți. A mea o să aibă deja 56 de cm”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.