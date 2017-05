Cum s-a schimbat viața Alexandrei Stan după episodul dureros cu fostul impresar, când artista l-a acuzat că a bătut-o crunt. În prezent este fericită și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Bogdan Stăruială.

Cum s-a schimbat viața Alexandrei Stan după ce a fost bătută de fostul impresar, a dezvăluit chiar ea, în direct la tv. De altfel, vedeta nu a mai vorbit de ceva timp despre trauma trăită atunci.

Cum s-a schimbat viața Alexandrei Stan în ultima perioadă

”Sunt foarte împlinită, pentru că a fost mai greu, dar am înfruntat, am luat viaţa în piept şi am luat totul direct, n-am vrut să mă ascund, am recunoscut tot, mi-am asumat greşelile, urmările. Am avut şi noroc pentru că m-au susţinut mulţi oameni, am avut foarte mulţi fani care m-au susţinut şi care au venit şi m-au vizitat în perioada aia până şi asistentele din spital, foarte mulţi oameni, familia, prietenii.”, a declarat Alexandra Stan pentru Antena Stars.

Relația artistei cu Bogdan Stăruială este una foarte bună, bazată pe încredere și respect. Chiar dacă este iubitul ei, Bogdan Stăruială o critică pe Alexandra Stan și o sfătuiește cum știe el mai bine. ”Da, foarte mult şi mă şi critică des. Adică îmi spune sincer ce nu e ok, ce i se pare lui ok, ce nu i se pare şi în plus, are un mod foarte matur şi foarte evoluat de a-mi spune chestia asta, adică nu îmi zice „Aoleu, eşti naşpa”, îmi spune „Uite, să ştii că mie mi se pare ai putea să faci nu ştiu ce”, a mai mărturisit artista.