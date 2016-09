EXCLUSIV. De ce nu se dezbracă Oana Roman la plajă. O îngrozește boala mamei

Oana Roman își petrece vacanțele la malul mării, dar nu se întoarce niciodată bronzată. În loc de Grecia sau Turcia, destinații unde plănuia să se relaxeze, fiica lui Petre Roman și-a încărcat bateriile la malul Mării Negre.

Oana Roman nu a mai plecat cu familia într-un sejur în străinătate, întrucât nu a reușit să se hotărască asupra datei de plecare. În plus, vedeta este antamată la botezurile și nunțile prietenilor care au loc în această toamnă și mai are de organizat și un eveniment. În acest condiții, a dat o fugă pe litoralul românesc alături de Marius Elisei, Isabela, fiica lor și doamna care îi mai ajută la creșterea micuței. “A fost foarte frumos, am prins super vreme, nu mai era aglomerat, nu mai era agitație”, ne-a povestit ea.

Oana Roman și-a luat măsuri de precauție

Fiica lui Petre Roman nu a căpătat o piele arămie, întrucât are o temere întemeiată și evită să se expună la ultraviolete. “Nu stau la soare, mama a avut melanom și atunci încerc să mă feresc cât pot. Poate fi ereditară. În plus, mi-a zis un medic să mă feresc, pentru că am și alunițe multe. Dar nici nu îmi place să stau la soare, sincer. Prefer să stau relativ la umbră sau în apă, nu sunt fan să stau la soare.

La solar nu mă duc și la soare stau foarte putin, mie mi se pare că sunt ok cu pielea așa, nu țin să fiu neagră”, a declarat, pentru Libertatea, Oana Roman. Mama vedetei a avut melanom (n.r. cancer de piele), iar medicii i-au spus că mai avea de trait, la acea vreme, doar 6 luni. Mioara Roman s-a operat, a făcut tratament, psihicul bun și optimismul ajutând-o să învingă boala.

FOTO: Gabriel Pătruț / Facebook