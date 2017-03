Octavian Strunilă se căsătorește cu mama copiilor săi, Oana Botez, cea alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de doi ani. Dezvăluirea afost făcută de actor, în prima ediție live a show-ului Uite cine dansează!.

Octavian Strunilă se căsătorește cu Oana Botez. Cei doi vor face nunta pe 20 mai, la malul mării. Actorul a făcut totul public, în direct la tv.

Octavian Strunilă se căsătorește cu Oana Botez, după 9 ani de relație

„Știu că zic soția mea, dar încă nu este soția mea. Apropo, mă însor pe 20 mai, la 2 Mai”, a spus Octavian Strunilă înainte de a intra în rigul de dans alături de Oana Botez, soția lui.

În urmă cu ceva timp, Octavian Strunilă a povestit cum a cunoscut-o pe Oana. “Ea este balerină și juca într-un spectacol la Teatrul Național de Operetă împreună cu Adrian Ștefan, care îmi este prieten. Am ieșit în oraș cu el și cu colegii lui si asa am cunoscut-o. Apoi am mai ieșit de cateva ori cu acelasi grup și încet ne-am apropiat, am inceput să ne cunoaștem și am descoperit că avem in comun multe lucruri, cum ar fi că citisem aceleași carti greu de gasit, destul de rare. Ne-am cunoscut prin aprilie 2008 și în doua saptamani am devenit un cuplu”, mărturisea Octavian într-un interviu mai vechi.