Vocea României 2016. Smiley, către un concurent: ”A fost o plăcere orgasmică”

Prima ediție live de la Vocea României 2016 a început în forță cu intepretări de senzație. Cel care a deschis show-ul a fost Alexandru Mușat din echipa lui Smiley, care a fost lăudat de toți antrenorii.

Alexadru Mușat a impresionat publicul și antrenorii cu un blues care le-a mers la suflet tuturor, iar pe Smiley l-a determinat să facă o afirmație de care Pavel Bartoș a pus-o pe oboseala de după petrecerea de 1 Decembrie de la Pro TV. ”A fost o plăcere orgasmică. E o plăcere să te ascult”, a spus Smiley, spre amuzamentul lui Bartoș.

Vocea României 2016. Cum îți poti vota concurenții preferați în prima ediție live

”Mă bucur foarte tare că am ajuns în etapa asta, cu atat mai mult cu cât mie întotdeauna mi-a placut live-ul, pentru că mă face să mă simt mai conectat și mai aproape de public. Nu pot sa spun eu ce am în plus față de ceilalți concurenți, asta va decide publicul. Cei de acasa trebuie să-l voteze pe cel care îi bucura mai mult. Dacă mă plac pe mine, trebuie să mă voteze ca să mă mai vadă și să mă mai audă și în etapele următoare”, a declarat Alexandru Mușat înainte de show.

Vinerea aceasta are loc prima ediție live de la Vocea Romaniei 2016. După ediția din această seară, fiecare antrenor va rămâne cu câte doi concurenți care urmează să continue lupta pentru câștigarea marelui trofeu de la Vocea României.