Mititelu a fost dat afară din sala de tribunal: ”De ce nu te-ai făcut, domne, avocat?”. Întorsătura cazului Craiova

Mititelu a fost dat afară din sala de tribunal în urma unui scandal de proporții cu judecătorii. Patronul defunctei FC Universitatea Craiova a fost audiat azi la Tribunalul București în al doilea dosar aflat pe rol privind dezafilierea adevăratei „Știința”, eveniment produs în 2011. Acest al doilea dosar este cel în care membrii Comitetului Executiv au fost acuzați de abuz în serviciu în acel caz.

Mititelu a fost audiat prima oară de când tot bate sălile tribunalelor cu aceste dosare. Fiindcă vorbea încontinuu, Mititelu a fost dat afară din sala de judecată. „N-a spus nimic coerent. Urla, țipa, vorbea neîntrebat. A zis că el a ținut clubul ăsta din 1948! «Păi, când te-ai născut domnule?», l-a întrebat judecătoarea. «A, din 2001, doamnă», a răspuns Mititelu. Râdea lumea în sală ca la teatrul de comedie. A zis că n-a dat federația în judecată, deși erau depuse numerele dosarelor în care a chemat federația în judecată. A zis că el nu respectă legile și regulamentele FRF, ci doar legea țării, care e una singură. Avocata l-a întrebat atunci: «De ce nu te-ai făcut, domnule, avocat?». Iar a fost haos în sală”, ne-a declarat unul dintre cei prezenți în sală.

„Avocatul e pus de gașca lor!”

„Sătulă de urletele lui, avocata l-a dat afară din sală pe Mititelu. N-a vrut să iasă, a început să strige «Asta e justiția, asta e dreptatea în România». S-a luat de avocatul Panaitescu, care a fost prim-procuror militar”, ne-a mai dezvăluit sursa citată.

„Nu mai am încredere în justiția din România, dar am încredere în dovezile de la dosar. Așa e când nu are cine să te apere, pe Mircea Moise (n.r. avocatul lui Mititelu) nu vor să-l recunoască, iar avocatul ăsta, Panaitescu, e clar pus de gașca lor. Nu spune nimic, tace mâlc”.

Avea sechestru de la ANAF, dar vindea jucătorii fără să dea banii la stat!

„Dosarul a luat o altă întorsătură, pentru cu Universitatea avea sechestru de la ANAF din 2007 și nu avea voie sa vândă jucători. Sau avea voie, dar banii trebuiau să ajungă în conturile statului, pentru datoriile către ANAF. Dar el a făcut tot felul de societăți, a plimbat jucătorii de colo-colo, ca să nu plătească la ANAF. A crezut că se uită, dar l-au întrebat și despre asta, pentru că în perioada 2002-2011 a făcut o grămadă de transferuri”, ne-a mai dezvăluit „insiderul”.