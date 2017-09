FOTO | Cel mai sexy infractor a fost detronat. Cine i-a luat locul

În urmă cu câțiva ani, fotografia unui deținut a devenit virală. Jeremy Meeks a devenit rapid faimos, fiind numit „cel mai sexy infractor”. De atunci, viața lui s-a schimbat, ajungând un model celebru. Se pare însă că a venit timpul să fie detronat, căci un alt infractor face furori cu poza sa din secția de poliție, notează The Telegraph.

Mekhi Alante Lucky este numele tânărului care îi face concurență lui Jeremy Meeks pentru titlul de „cel mai sexy infractor”. Tânărul de 20 de ani a fost arestat în aprilie 2016, fiind acuzat că a furat o mașină și apoi a fugit de polițiști. De atunci, poza cu el a devenit virală, fiind distribuită pe rețelele de socializare.

Tânărul a atras atenția și datorită trăsăturii sale fizice inedite. El are culori difere ale irisului ochilor. Mai precis, el are o afecțiune rară, având un ochi căprui și unul albastru.

I figured out this guy's name: Mekhi Alante Lucky. He is signed with the St. Claire Modeling Agency. And he's from Raleigh!!! pic.twitter.com/zud25nbnOH

— Tia (@arollingbeauty) September 3, 2017