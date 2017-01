Gabriela Firea cere demiterea conducerii RATB

Primarul general, Gabriela Firea, cere consilierilor generali demiterea Consiliului de Administrație al RATB, susținând că este singura instituție din Capitală care nu a reacționat prompt în contextul ninsorilor.

„Am semnalat de la prima oră a dimineții faptul că RATB, prin reprezentanții săi, nu și-a îndeplinit obligațiile stabilite și asumate atât la comandamentul de iarnă de ieri, de la Primăria Generală a Capitalei, cât și în toate ședințele pregătitoare pe care le-am avut pe parcursul anului. De aceea am convocat o ședință de îndată a CGMB pentru mâine dimineață, la ora 9.30, în care voi supune dezbaterii și aprobării consilierilor generali demiterea Consiliului de Administrație al RATB pentru neîndeplinirea sarcinilor privind pregătirea Capitalei pentru vremea grea de iarnă pe care o depășim în acest moment”, a declarat Gabriela Firea, în urma unui comandament de iarnă convocat la sediul Poliției Locale a Municipiului București.

Școlile și grădinițele vor fi închise luni și marți, în București și Ilfov

Edilul șef a adăugat că în cadrul unui comandament de iarnă, convocat joi după amiaza, au fost stabilite responsabilitățile fiecărei instituții, dar RATB a fost singura care nu a reacționat prompt.

„Stațiile RATB nu erau curățate de dimineață. De asemenea, timpii de așteptare au fost îndelungați, am rugat să fie scoase mai multe autobuze din garaj pe traseu și nu s-a întâmplat acest lucru. Mai mult decât atât, domnul director general era în concediu fără ca măcar să mă anunțe, iar persoana care a rămas la comandă nu a fost suficient de bine pregătită pentru a face față unui moment atât de important. Mâine dimineața consilierii generali vor dezbate și sper să voteze acest proiect de hotărâre”, și-a explicat Firea decizia.

Primarul general a menționat că directorul general interimar al RATB, Radu Orzață, face parte din Consiliul de Administrație, urmând să fie demis în mod automat.

„Se vor face propuneri în cadrul ședinței de Consiliul General, dar vom afla mâine care vor fi noii membrii ai CA, interimar, firește, până la un concurs”, a declarat Firea.

Edilul general a apreciat că în cazul RATB a fost vorba de management defectuos, în condițiile în care în cadrul unei ședințe CGMB reprezentanții regiei au precizat că sunt pregătiți pentru perioada de iarnă, din punct de vedere al numărului de mașini, dar și al numărului de angajați care pot curăța stațiile de autobuz.

„Eu am discutat cu reprezentanții angajaților, atât cu sindicatul principal, cât și cu câțiva membri din sindicatul șoferilor și toți au spus în unanimitate că exista posibilitatea unui management mai performant. Deci nu este o decizie la supărare, pentru că astăzi lucrurile nu au mers bine în stațiile RATB. Exista și posibilitatea să vină mai mulți angajați de acasă, dar astăzi am fost informată că nu li s-au plătit orele suplimentare și de aceea nu au mai vrut să vină angajații de acasă, lucru de care noi nu am fost informați, pentru că întotdeauna am răspuns prezent la orice solicitare a conducerii RATB, atât atunci când a fost nevoie de sume pentru investiții, pentru reparația autobuzelor, cât și pentru nevoi de personal”, a afirmat primarul.

Firea a subliniat că responsabilitatea comunicării necesarului financiar către Primăria Generală revine conducerii manageriale a RATB. Ea a atras de asemenea atenția că la preluarea mandatului a plătit o serie de facturi restante ale RATB, dar și că Primăria Generală este informată lunar în privința sumei pe care trebuie să o achite regiei.

„Nu a venit niciodată cineva din managementul RATB să ne spună că e nevoie de o suplimentare financiară pentru plata orelor suplimentare. Noi astăzi am aflat de la liderii de sindicat, lucru care nu este normal. Pe urmă, din autobuzele existente în garaj, unele puteau să iasă în trafic, dar nu aveau șofer, pentru că tot astăzi am aflat că nu li s-au plătit orele suplimentare. În concluzie, este vorba de management defectuos. Și nu poți să pleci în concediu fără să anunți Primăria Generală și să nu lași în locul tău pe cineva care să conducă în mod competent operațiunea de transport public în comun într-o perioadă de cod portocaliu”, a declarat ea.

Cod portocaliu de viscol, în 8 județe, până la 23:00 / FOTO&VIDEO

PROGNOZA METEO pentru SÂMBĂTĂ

LA MUNTE: Vremea se va menţine geroasă. Temporar va ninge, mai ales în zona Carpaţilor Orientali şi Meridionali, unde în cursul nopţii ninsorile vor fi abundente, iar vântul va continua să prezinte intensificări, viscolind şi spulberând zăpada.

LA BUCUREŞTI

Vremea va fi geroasă atât ziua, cât și noaptea. Cerul va avea înnorări şi temporar va mai ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -11…-10 grade, iar cea minimă de -15…-13 grade.

PROGNOZA METEO pentru DUMINICĂ

LA MUNTE: Vremea se va menține geroasă atât noaptea cât şi ziua. Cerul va fi mai mult noros şi, mai ales în cursul zilei, temporar va ninge în toată zona montană, dar local, în Carpații Orientali și Meridionali, ninsorile vor fi mai însemnate cantitativ. Vântul va avea intensificări mai ales în zona înaltă, viscolind și spulberând zăpada.