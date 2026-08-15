Surpriză neașteptată în propria locuință: o șarpe de dimensiuni considerabile s-a ascuns în spatele televizorului din sufragerie.

Incidentul a necesitat intervenția unui specialist în manipularea reptilelor pentru relocarea în siguranță a animalului.

Stuart McKenzie, angajat al companiei Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, a fost chemat la fața locului pentru a gestiona situația.

Într-o postare pe rețelele sociale, compania a descris incidentul într-un ton ironic: „Acest șarpe voia să urmărească un film împreună cu familia, dar, din păcate, se afla pe partea greșită a televizorului. Prezența sa nu a fost tocmai binevenită, așa că am apelat la Stuart pentru a o reloca profesional”.

Potrivit videoclipului publicat de companie, McKenzie a manipulat reptila cu ajutorul unui cârlig special, scoțând-o cu grijă din spatele televizorului și plasând-o într-un sac de transport.

Conform declarațiilor proprietarilor casei, șarpele ar fi intrat în locuință printr-o ușă sau fereastră deschisă, fără ca cineva să observe.

După capturare, reptila a fost eliberată în siguranță în mediul său natural, departe de zonele locuite.

Astfel de intervenții sunt frecvente în Queensland, unde clima favorizează prezența șerpilor în proximitatea oamenilor.

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