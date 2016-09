Noapte albă în căminele campusului studențesc Alexandru Ioan Cuza din Galați, aoclo unde primii studenți, veniți cu zacuscă la pachet, dar și cu ursuleți de plus, au început să se cazeze în vederea noului an universitar.

Aproximativ 100 de studenți din Republica Moldova și Ucraina, bursieri ai statului român, aduși cu două transporturi special organizate, s-au cazat noaptea trecută în campusul studențesc Al. I. Cuza din Galați. Mulți dintre ei au pășit, cu această ocazie, pentru prima dată în afara țării lor sau într-un stat membru UE.

Oboșiți după un drum de 5-6 ore și trecerea prin două vămi, unii chiar prin trei, studenții au coborât din autocare fie cu ursulețul de plus care le ține companie, fie cu pătura sau perna de acasă. Unii au venit doar cu haine în bagaj,e în timp ce alții au adus plăcinte, zacuscă, carne în untură sau zarzavaturi cât să le ajungă pentru o primă masa în România.

,,Am emoții, sunt pentru prima oară în viața mea într-un oraș străin, într-o țară străină, și sunt speriată ca să spun așa, dar oamenii care ne-au ajutat să ajungem aici m-au înmuiat. Acum sunt destul de ok. Sunt pregătită moral, încep să știu la ce să mă aștept. Am venit și cu perna după mine, e perna mea cea mai moale și nu pot să dorm fără ea. O să dorm pe ea, ca să îmi aducă aminte de acasă”, spunea Alina Leorda, din Chișinău, studentă la Inginerie și Management.

”Am venit cu ursulețul meu, cel care mă susține mereu, îl am de anul trecut. Eu sunt anul doi acum și acest ursuleț este cadoul prietenilor mei de când am plecat prima oară de acasă. El e legătura mea, e ceva de acasă. Mi-am luat și pătura de acasă, știu că aici primim la cazare dar vreau eu să am pătura mea, mi se pare că este cea mai călduroasă. Colegilor mei boboci le-am spus că o să le placă foarte mult studenția și Galațiul”,a spus Tatiana Buța, studentă anul 2, din orașul moldovean Leova.

Maria Melnic, Doinița Bejan și Irina Revenko, primele din Chișinău, foste colege de liceu, și ultima dintr-un sat al raionului Sîngereni, sunt trei moldovence care au venit la Galați să studieze.

Doinița este prima oară în România și prima oară în afara țării ei, iar Maria a mai fost plecată doar în Ucraina, la mare. Doinița a fost adusă de tatăl său, însă Maria a stat de-a lungul întregului drum cu autocarul la telefon cu mama sa.

”Sunt prima oară singură plecată undeva. Acum a plâns mult mama dar s-a și bucurat. I-am spus că am ajuns cu bine, dar fiind și singurul copil poate pentru ea e mai greu decât pentru mine”, ne-a spus Maria Melnic.

”Eu sunt prima oară în Galați și în România. Sunt din Hâncești și aici voi studia la Inginerie. Nu mi-am luat prea multe de acasă, dar nu am plecat fără plăcintele cu brânză. Să am măcar de un prânz, că în rest văd eu cum mă descurc până merg la cantină. Sunt obosit, emoționat, dar bine că am ajuns”, spunea și Gheorghe Colțea, alt boboc venit din Republica Moldova. ”Eu am venit cu cornulețele făcute de mine și de sora mea, dar mi-am luat și roșii la borcan, zacuscă, carne în untură, pârjoale moldovenești, niște carne și zarzavaturi la borcan să mai gătesc câte ceva până mă acomodez și merg la cantină”, a spus Tatiana Ivanko, altă boboacă venită pentru prima oară în România, la Galați, la facultate unde va studia Managementul.