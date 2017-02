Zeci de curţi din comunele gălăţene Pechea, Cuza Vodă şi Slobozia Conachi au fost inundate ieri, iar topirea zăpezii riscă să aducă din nou viitura în localități. Anul trecut, în octombrie, potopul a acoperit casele sătenilor.

În comunele gălățene Cuza Vodă, Pechea și Slobozia Conachi au fost inundate, în noaptea de marți spre miercuri, aproximativ o sută de grădini și curți după ce zăpada de pe versanţi s-a topit. Râurile Rea și Suhu continuă să se umfle, dar până acum nicio casă nu a fost afectată. Reprezentanții Apelor Române și cei ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) dau asigurări că gospodăriile din cele trei localități nu vor fi inundate.

Cu toate acestea, localnicii se tem că la interval de patru luni, după ce și-au refăcut gospodăriile, casele le vor fi luate iar de ape. Asta pentru că, în luna octombrie, aproape toate construcțiile din zonă au fost deterioarate de viitură.

“Nu pot să am încredere în ce îmi spun autoritățile. Așa au spus mereu și ne-am trezit sub ape. Mi-e teamă că iar o să me trezesc au apă în casă”, se plânge Eduard Apostol. Acesta are socri în Slobozia Conachi și face naveta zi de zi pentru a fi alături de aceștia în cazul în care apa le intră în casă. Potopul intră des în aceste localități, cea mai importantă viitură înregistrându-se în 2013, când apa acoperea și casele.

Pericolul s-ar putea să fie în continuare ca urmare a topirii zăpezilor. Există zăpadă de unu-doi metri pe versanţi pe o distanţă de aproximativ 15 kilometri, de la Pechea, la Băleni”, a spus primarul din Slobozia Conachi, Emil Dragomir.

”S-au anunţat temperaturi pozitive care vor face ca zăpada de pe dealuri să se topească rapid. Este zăpadă destul de multă. Până acum au fost inundate extinderi de grădini şi prin urmare nu vorbim de o situaţie de urgenţă”, a , declarat purtătorul de cuvânt al ISU Galaţi, Eugen Chiriţă.

S-a așteptat vara

Pentru a preveni viitoarele inundații trebuie realizate în primul rând lucrări de decolmatări ale cursurilor apelor pentru ca apa să nu mai iasă din albie. Astfel de operațiuni nu au mai fost realizate de zeci de ani, ceea ce a dus la îngustarea cursurilor. În plus, ar mai trebui realizate și terasamente pe o distanță de 35 de km. Primarii din localități și reprezentanții Apelor Române își pasează vina și susțin că au așteptat vara ca să facă mai ușor aceste lucrări. Până la vară, localnici speră să nu ajungă sub ape de două ori în patru luni.

