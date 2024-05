Aproximativ 15.000 de localnici şi-au părăsit casele începând de sâmbătă. Cel puţin 500.000 de persoane au rămas fără energie electrică şi apă potabilă în tot statul.

Ruperea barajului a declanşat un val de doi metri, provocând panică şi pagube suplimentare în zonele deja inundate. Barajul este situat între localitatea Cotiporã şi oraşul Bento Gonçalves.

Terrible flood due to extreme rains in Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷 (30.04.2024)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/7rvaFdjXbX