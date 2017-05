Roger Moore a murit la 89 de ani. Actorul, cunoscut pentru aparițiile sale din filmele ”James Bond” și din serialul ”Sfântul”, a murit, marți, răpus de cancer.

Familia actorului a confirmat decesul, marţi, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter. ”Roger a murit după o luptă scurtă dar curajoasă cu cancerul”, se afirmă în acel mesaj, publicat de copiii actorului.

”Îţi mulţimim, tată, pentru faptul că ai rămas tu însuţi, pentru faptul că ai fost atât de special pentru atât de mulţi oameni”, au adăugat copii starului britanic.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017



Roger Moore va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii funerare private care va avea loc la Monaco.

Roger Moore a apărut în șapte filme din seria James Boond – Agentul 007 – Inclusiv ”Live and Let Die” și ”Spy Who Loved Me”.

Sir Roger George Moore s-a născut pe 14 octombrie 1927 și a devenit celebru după aparițiile în serialul ”Sfântul” în perioada 1962 și 1969. Suucesul de care s-a bucurat datorită aparițiilor de până atunci i-a determinat pe realizatorii seriei Agent 007 s-l aleagă ca următorul James Bond, după Sean Conery.

Primul Bond pe care l-a interpretat a fost în ”Live and Let Die” – 1971, iar presația lui a fost atât de bună încât a continuat să-l joace pe celebrul spion aflat în serviciul majestății Sale pentru alte șase filme, ”The Man with the Golden Gun” (1974); ”The Spy Who Loved Me” (1977); ”Moonraker” (1979); ”For Your Eyes Only” (1981); ”Octopussy” (1983) și ”A View to a Kill” (1985).

De altfel, în 2004, Moore a fost votat de către Academia Americană de Film, drept cel mai bun Bond. Patru ani mai târziu, când s-a făcut un nou sondaj a câștigat și a doua oară.

În 2008, Sir Roger Moore a fost învestit comandor al Ordinului Artelor şi Literelor, unul dintre cele mai prestigioase distincții din Franţa.