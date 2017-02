Ana Baniciu calcă de mică pe urmele lui Mircea Baniciu demonstrând că talentul este, cu siguranță, una dintre cele mai importante calități ale familiei. Fiica lui Mircea Baniciu a fost încurajată de mică să se apropie de muzică, iar acum, după aproape 20 de ani, ea și artistul au ajuns să scoată împreună o piesă.

Mircea Baniciu a încurajat-o mereu pe Ana să urmeze o carieră muzicală astfel încât fiica lui a început să cânte de la vârsta de 5 ani, a mers în numeroase turnee cu el, iar în urmă cu câțiva ani s-a lansat în propriul proiect alături de trupa „Lala Band”, devenind un idol al generației tinere. „Mereu am simțit că m-am născut sub o stea norocoasă, într-o casă în care am auzit muzica din primele zile de viață. Mă bucur că pot exprima ceea ce simt prin muzică. De curând am început să compun, trăiesc un sentiment nou și aș vrea să aștern pe hârtie cât mai multe povești frumoase”, ne-a spus Ana.

Fiica lui Mircea Baniciu vrea să cânte alături de el

Fiica lui Baniciu a completat că tatăl ei i-a pus pianul în brațe încă de când era o copilă și i-a insuflat iubirea către artă. „Tatăl meu mi-a spus încă de la început că este un drum destul de greu și m-a lăsat întotdeauna să iau singură deciziile în ceea ce privește cariera mea. Anul acesta urmează să lansez și o piesă alături de el, abia aștept să avem ocazia să cântăm împreună”, a mai spus tânăra.

Ana Baniciu este cântăreață, compozitoare, dar și actriță. Ea și-a început cariera ca membră a tupei LaLa Band și a jucat în seriale precum „Pariu cu Viața” și „O nouă viață”. Prima sa piesă a fost „Iubire sau război”, alături de rapperul Doddy, apoi melodii precum „Îți dau un La, „Karma” sau ”N-a fost să fie”, ultima ei melodie „Aroma de iarnă”, având un mare impact.