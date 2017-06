O nouă insulă a apărut în Atlantic

O insulă nouă s-a format în largul coastei Statelor Unite în vecinătatea Capului Hatteras din Carolina de Nord, scrie BBC News. Insula are o lungime de 16 km, în funcție de maree și de vreme și este separată de continent de un canal cu lățimea de 100 metri.

Insula a fost prima dată observată de localnici în luna aprilie a acestui an, când au observat o bucată de uscat deasupra apei. Iar pe parcurs, suprafața uscatului s-a tot mărit.

Fotografiile realizate de un turist din Connecticut au devenit virale pe Instagram, ducând la o creștere a numărului curioșilor. Fotograful Chad Koczera a povestit că se afla în zonă cu logodnica sa și au observat o bucată de pământ la care nu puteau ajunge. „Eu și logodnica mea ne îndreptăm până la malul mării după o furtună pentru a aduna scoici, când am văzut o zonă la care nu am putut ajunge cu mașina. Am trimis o dronă să o verifice și am observat această insulă frumoasă. Nu am avut șansa să ajungem pe insulă din cauza curentului puternic”, a povestit el.

Insula este plină cu bucăți de nave naufragiate vechi și oase de balenă care se pot observa ieșind din nisip, spune istoricul local Danny Couch.

Vizitatorii sunt sfătuiți să utilizeze un caiac sau un paddleboard pentru a ajunge la insula Hatteras, așa cum a fost numită.

Foto: Instagram / chadonka