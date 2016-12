Tuncay Ozturk aruncă bomba după divorțul de Andreea Marin. Sătul de speculațiile care s-au făcut în jurul despărțirii de Zână, afaceristul a făcut declarații uimitoare, în direct la tv.



Tuncay Ozturk aruncă bomba după divorțul de Andreea Marin și nu își dorește decât să se termine și oamenii să uite numele lui. Se pare că situația în care se află terapeutul nu este deloc una favorabilă, motiv pentru care nu are de când să mai tacă.

Tuncay Ozturk aruncă bomba după divorțul de Andreea, în urma declarațiilor pe care aceasta le-a făcut recent

„Ea a decis asta. M-a atacat. Tot ce vreau e să se termine. Să uite toți de numele meu. Fosta mea soție m-a ajutat să amenajez cabinetul. Luna trecută viaţa mea s-a schimbat. Nu avem nimic împreună. Nu e cazul să vorbim despre divorţ. Nu eu am hotărât să facem aşa. Sunt şi lucruri bune şi lucruri rele. Am avut o relaţie normală, la fel ca alţi oameni.Voi aţi văzut doar partea bună, dar am avut şi probleme, la fel ca alt cuplu. Nu ştiu ce să zic, dacă o mai iubesc. Vreau să ţin în mine. Poate s-a terminat din cauza mea, poate nu. Nu voi acuza niciodată persoana cu care am împărţit patul trei ani. Nu contează cât de nervoşi suntem, cât de amabili suntem, persoana de lângă tine e cea mai importantă. Oamenii în general nu vorbesc despre asta. Ea a decis. Din prima zi mi-am continuat treaba, mi-am tratat păacienţii. Nu am nicio relaţie.„, a spus Tuncay Ozturk la Kanal D.

Andreea Marin a încheiat perioada de tăcere de după anunţul divorţului şi şi-a deschis sufletul în paginile revistei VIVA!, ediţia de decembrie. Iar declaraţiile sale adâncesc misterul rupturii de Tuncay. Se pare că reacţia lui Tuncay Öztürk imediat după ce Andreea a anunţat că divorţează, acel mesaj emoţionant postat de el pe Facebook, i-a provocat vedetei o surpriză mare. Şi neplăcută.“Speram că nu va exista. Sunt lucruri prea intime ce se cereau spuse faţă în faţă, la timpul lor, nu pe Facebook. Nu mi-a făcut plăcere nici să-mi anunţ decizia, chiar şi succint, pe pagina mea, dar statutul meu de persoană publică urmărită de atâţia oameni de peste 20 de ani implică o minimă deschidere, de bun-simţ, în sensul acesta. Nu ar fi fost deloc mai bine pentru mine să fiu urmărită zile întregi, în faţa porţii noastre sau oriunde aş fi mers, de camere de luat vederi şi întrebări nedorite”, a declarat ea.