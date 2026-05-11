McDonald’s continuă tradiția de a fi alături de familii, printr-o nouă ediție a campaniei McHappy Day. Între 11 și 17 mai 2026, 1 leu din valoarea fiecărui Happy Meal cumpărat în restaurantele McDonald’s din toată țara va fi redirecționat către Casa Ronald McDonald România. În plus, clienții pot contribui prin donații cash sau cu cardul în toate restaurantele McDonald’s din țară.

Studiul Learning from Families, realizat de Universitatea din California San Francisco pentru Ronald McDonald House Charities Global, arată că aproape 60% dintre membrii familiei care au grijă de copiii internați în spitalele din România raportează simptome de depresie, iar jumătate dintre părinți se confruntă cu anxietate în această perioadă. Cele trei „case departe de casă” din București, Timișoara și Iași au fost create tocmai pentru a răspunde acestor nevoi reale ale familiilor. Aici, părinții copiilor internați primesc gratuit cazare, mese calde, pachete cu produse de primă necesitate și sprijin psiho-social pe întreaga perioadă a tratamentului.

Campania McHappy Day arată cum un gest simplu se poate transforma într-un sprijin real pentru familiile cu copii bolnavi, atunci când au cea mai mare nevoie de sprijin. Sumele strânse vor contribui la acoperirea costurilor de cazare, a meselor calde și a pachetelor cu produse de primă necesitate oferite familiilor găzduite în cele trei Case.

Importanța acestor servicii se reflectă în miile de familii care au găsit sprijin în Casele Ronald McDonald de-a lungul anilor. Peste 15.000 de familii din mai mult de 35 de județe au găsit sprijin în Casele Ronald McDonald, beneficiind de peste 138.800 de nopți de cazare gratuită. Peste 27.500 de părinți și copii au putut să rămână împreună în cele mai dificile momente.

În plus, cei care doresc să susțină cauza pot face donații și online pe https://casaronaldmcdonald.ro/doneaza/ sau prin SMS recurent de 5 euro cu textul FAMILIE la 8835*.

McHappy Day este despre gesturi simple care pot face o diferență reală. Pentru că atunci când familiile rămân împreună, cei mici au parte de cea mai importantă formă de sprijin: prezența părinților lor.

Mai multe detalii despre campania McHappy Day pot fi găsite aici: https://casaronaldmcdonald.ro/mchappy-week/mchappy-day-2026/.

*Valoarea donaţiei este de 5 Euro/lună. Suma alocată cauzei este de 5 Euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reţinut la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA. Campanie realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania şi Vodafone Romania.

Sursă foto: McDonald’s România

