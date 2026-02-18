Oxygen câștigă pitch-ul de creație pentru Farmacia DONA 

„Pentru Oxygen, colaborarea cu Farmacia DONA este o referință importantă și o responsabilitate pe măsură. Faptul că ideea noastră a fost selectată de Farmacia DONA ridică ștacheta pentru ce urmează. Ne asumăm să livrăm consecvent, la același standard, de la strategie până la fiecare execuție.”

– Andreea Filip, Chief Business Officer, Oxygen

„Lansăm această nouă etapă alături de echipa Oxygen cu energia unui început construit pe încredere, claritate și ambiție comună. Noua campanie de comunicare pune în centrul său grija autentică pentru pacient și expertiza farmacistului – două valori care definesc identitatea Farmacia DONA și diferențiază experiența pe care o oferim. Noul parteneriat ne permite să transformăm aceste valori într-o poveste coerentă, relevantă și memorabilă, construită pe insighturi solide și o înțelegere profundă a nevoilor publicului. Din perspectiva unui marketeer, acest parteneriat reprezintă nu doar un refresh creativ, ci și un pas strategic spre consolidarea brandului într-un mod modern, empatic și orientat spre impact real.”

– Andreea Ropotan, Marketing Manager, Farmacia DONA

Echipa OXYGEN:

Cosmin Baba – Creative Director, Alin Mărghidanu – Group Creative Director, Agatha Müler − Group Creative Director, Sînziana Focșa – Senior Strategic Planner, Florina Tudorache – Senior Account Manager, Bogdan Epure – Head of Social Media, Cătălin Tudor – New Business Manager, Andreea Filip – Chief Business Officer

Echipa Farmacia DONA:

Andreea Ropotan – Marketing Manager, Cătălina Predescu – Marketing Executive, Aura Rădulescu – Director General

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE