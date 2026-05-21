Contractele futures pentru țițeiul Brent (BZ=F), indicele de referință internațional, au scăzut cu 2,6%, tranzacționându-se în jurul valorii de 102,30 dolari pe baril. În același timp, contractele futures pe țițeiul de referință american WTI (CL=F) au scăzut cu 2,5%, tranzacționându-se sub 96 de dolari.

Iranienii anunță că s-a ajuns la un acord pentru un „armistițiu complet”

Potrivit agenției semioficiale iraniene ILNA, regimul islamic de la Teheran și administrația Trump ar fi ajuns la un „armistițiu complet”, care ar include „libertatea navigației” în Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz și ridicarea treptată a sancțiunilor economice impuse Iranului.

În ceea ce privește programul iranian de îmbogățire a uraniului în scop militar, ILNA susține că acest subiect rămâne la „chestiunile nerezolvate”, iar tratativele în acest sens vor începe în termen de șapte zile.

Președintele american Donald Trump a declarat în repetate rânduri că nu va permite Iranului să obțină arme nucleare și și-a justificat operațiunea militară „Epic Fury” de evitarea acestui scenariu periculos pentru SUA și aliatul său Israel. Totuși, regimul de la Teheran a declarat că uraniul este „sacru” pentru poporul iranian și a refuzat să dea curs cererii de a-l transfera în străinătate.

Joi a apărut informația precum că așa-zisul lider suprem al regimului din Iran, Mojtaba Khamenei, ar fi emis o directivă secretă potrivit căreia uraniul de calitate apropiată de cea necesară pentru fabricarea unei arme nucleare nu trebuie trimis în străinătate.

Donald Trump a declarat joi seara că Statele Unite nu își doresc taxe în Strâmtoarea Ormuz și că vor obține în cele din urmă stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului.

„Îl vom obține. Nu avem nevoie de el, nu îl vrem. Probabil îl vom distruge după ce îl vom obține, dar nu le vom permite să-l aibă”, a spus liderul republican de la Casa Albă.

Posibil acord în șase puncte

În timp ce ILNA scrie despre iminența unui acord, contul The Kobeissi Letter, specializat în analiza pieței petrolului, anunță pe X o „înțelegere finală” în șase puncte, sub medierea Pakistanului:

Încetarea imediată și cuprinzătoare a focului pe toate fronturile;

Toate părțile convin de comun acord să se abțină de la a viza infrastructura;

Libertatea navigației în Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz este garantată în cadrul unui „mecanism comun de monitorizare”;

Sancțiunile vor fi „ridicate treptat” în schimbul respectării de către Iran a termenilor acordului;

Negocierile privind problemele nerezolvate vor începe în termen de maximum 7 zile;

Președintele iranian Pezeshkian va conduce eforturile de a împiedica IRGC (Gărzile Revoluționare – n.r.) să depășească limitele elaborării politicilor politice și diplomatice.

În acest context, Al Jazeera relatează că negociatorii iranieni sunt foarte aproape de a ajunge la un acord cu Statele Unite și lucrează la un proiect de text. Sursa acestei informații este un oficial iranian de rang înalt citat sub rezerva anonimatului.

O altă sursă iraniană a declarat însă că încă prea devreme pentru a evalua dacă un acord serios și final este posibil.