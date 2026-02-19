Techsylvania revine la Cluj-Napoca pe 24-25 iunie 2026

Aici vor converge titanii inovației, pionierii antreprenoriatului, liderii executivi și vizionarii globali, într-un eveniment exclusivist dedicat ideilor care sculptează destinul omenirii.

Cu fiecare ediție, Techsylvania nu doar domină, ci redefinește peisajul inovației, consolidându-se că nexus suprem al conexiunilor transformative între colosii tehnologiei globale, startup-urile emergente și mințile revoluționare care văd dincolo de orizont.

Ediția 2026 transcende toate așteptările: o experiență centrată pe frontierele tehnologiei viitoare, inteligența artificială omnipotentă, ingineria de produs de elită, strategiile business care rup paradigme și tendințele care rescriu economia globală.

Ce vă așteaptă la Techsylvania 2026

Deși primii speakeri și parteneri vor fi anunțați în curând, participanții se pot aștepta la elementele esențiale care definesc experiența Techsylvania:

Viziune și perspectivă globală: Lideri internaționali vor aborda tendințele care vor modela următorul deceniu de la AI și tehnologii emergente, la transformarea digitală, leadership și impactul tehnologiei asupra societății.

Workshop-uri hands-on: Sesiuni practice dedicate specialiștilor în tehnologie, produs, date și business, susținute de experți cu experiență reală în industrie.

Programe dedicate startup-urilor: Oportunități pentru startup-uri de a interacționa cu investitori internaționali, mentori și potențiali parteneri în cadrul unor activități exclusiviste.

Networking de nivel înalt: Spații dedicate conexiunilor strategice, precum B2B Matchmaking Area, Executive Lounge și evenimente private cu participanți de top.

Experiențe interactive: Demonstrații de tehnologie, zone expoziționale și activări inovatoare create pentru a aduce viitorul mai aproape.



Primii speakeri confirmați pentru Techsylvania 2026

Techsylvania 2026 anunță primii speakeri internaționali confirmați, reunind fondatori, investitori și lideri care modelează viitorul tehnologiei și al businessului. Printre aceștia se numără Andrei Șerban, Founder & CEO al Console, o platformă AI susținută de Thrive Capital și DST Global; Sam Lipoff, Partner la Liminal, venture studio și fond fondat de Temasek Holdings; și Sheel Mohnot, Co-Founder & General Partner la Better Tomorrow Ventures, unul dintre cele mai active fonduri seed-stage din fintech. Aceste confirmări marchează începutul unui line-up puternic, axat pe tehnologie aplicată, AI și perspective reale din industrie.

Anunț Partener Strategic

Techsylvania 2026 anunță, cu entuziasm, colaborarea cu Super Technologies, în rolul de Partener Strategic al ediției din acest an. Super Technologies este o companie cu o creștere accelerată în industria globală de tehnologie și divertisment, împărtășind viziunea Techsylvania de a susține progresul prin tehnologie, antreprenoriat și idei curajoase. Acest parteneriat consolidează misiunea evenimentului de a conecta lideri globali, companii inovatoare și voci al comunităților care construiesc viitorul.

Un nou capitol pentru ecosistemul tech din Europa de Est

Techsylvania 2026 marchează un moment important în poziționarea Europei de Est ca un jucător emergent în peisajul global al tehnologiei și afacerilor. Evenimentul atrage anual participanți din peste 30 de țări, incluzând ingineri, fondatori, executivi, investitori și lideri de comunități.

Primii speakeri, parteneri și inițiative ale ediției din 2026 vor fi anunțate în următoarele săptămâni.

Despre Techsylvania

Techsylvania este cea mai mare platformă de creștere prin tehnologie din România și unul dintre cele mai semnificative evenimente de tehnologie din Europa de Est. Specialiști din întreaga lume dezbat idei revoluționare, într-un spațiu care facilitează interacțiuni valoroase între companii mari din România, antreprenori, startup-uri și fonduri de investiții. Evenimentul a fost creat în 2014 de către Oana Petruș și Vlad Ciurcă. Numărul participanților la eveniment crește anual, la ultima ediție fiind prezenți peste 3500 de participanți.

Mai multe informații și actualizări aici:https://techsylvania.com/ | FB: Techsylvania | Twitter: @techsylvania | Instagram

