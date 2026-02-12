Show-ul aduce în prim-plan o selecție amplă de picturi și sculpturi iconice, în care iubirea este surprinsă în multiplele sale forme: apropiere, dor, pasiune, vulnerabilitate, separare și idealizare. De la sărutul emblematic al lui Gustav Klimt, la iubirile dramatice ale lui Francesco Hayez sau Ford Madox Brown, de la tensiunea emoțională din lucrările lui Edvard Munch, până la idealurile clasice de frumusețe și intimitate din opere semnate de Sandro Botticelli, Titian sau Jean-Auguste-Dominique Ingres, filmul construiește un parcurs coerent prin istoria vizuală a iubirii.

Universul romantic este completat de viziuni simboliste ale artiștilor John William Waterhouse, John Everett Millais, Frank Dicksee și Evelyn De Morgan, dar și de interpretări moderne și expresive semnate de René Magritte, Henri Matisse și Auguste Rodin. Selecția de lucrări creează un dialog între epoci, stiluri și sensibilități, oferind o perspectivă amplă asupra modului în care iubirea a fost imaginată și reprezentată de-a lungul timpului.

Prin proiecții monumentale, animație și sunet, The Art of Love transformă aceste capodopere într-un spațiu imersiv continuu, în care publicul nu privește arta de la distanță, ci pășește în interiorul ei. Tranzițiile fluide dintre lucrări creează o experiență unitară, în care emoția este firul conducător.

Construit ca o călătorie continuă prin artă și emoție, filmul este ghidat de un simbol central: un balon în formă de inimă. Fără apartenență la o epocă sau un personaj anume, balonul traversează lumi artistice diferite, conectând idealuri ale iubirii din istoria artei cu sensibilitatea prezentului.

Experiența este completată de Pachetul Cuplu Promo, cu 2 bilete și 2 pahare de prosecco pentru un moment de sărbătoare în doi.

The Art of Love este un show special creat pentru Valentines Day, dedicat cuplurilor, prietenilor și tuturor celor care doresc să descopere iubirea ca temă universală a artei – Disponibil la MINA Bucuresti până pe 28 februarie.

Show-ul poate fi văzut și în locațiile: MINA Cluj, MINA Iasi si MINA Sofia, Bulgaria.

