Consolare pentru Robert Lewandowski, după eșecul cu Senegal, de la Campionatul Mondial de fotbal 2018: un sărut, doar atât!

Interesant, la meciul Polonia – Senegal s-au întâlnit cel mai prost plătiți selecționeri de la Mondial: Aliou Cisse, fost căpitan al naționalei care făcea furori în 2002, are 200.000 de euro pe an, Adam Nawalka – 280.000. Polonezii i-au dat cu terenul în cap României lui Christoph Daum, care era plătit cu 500.000 de euro pe an!