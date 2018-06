Fetele de la Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. O soprană și un model intră pe stadion la festivitatea de deschidere | FOTO&VIDEO

Festivitatea de deschidere are loc joi, 14 iunie, de la 17.30, înaintea primului meci de la turneul final, Rusia – Arabia Saudită.

”Am multe realizări în cariera mea muzicală, dar faptul că voi spune Let Me Entertain You! în deschiderea Cupei Mondiale celor 80.000 de fani ai fotbalului de pe stadion şi multor milioane din întreaga lume este chiar un vis din copilărie!”, a mai spus Robbie. „Nu mi-am imaginat vreodată că voi fi parte a acestei sărbători imense, Cupa Mondială, care are loc, aici, în ţara mea!”, a mărturisit şi solista Operei de Stat din Viena, superba soprana Aida Garifullina.

Modelul rus Natalia Vodionova și portarul spaniol Iker Casillas vor prezenta trofeul Cupei Mondiale. Ei vor aduce cupa pe teren cu câteva minute înainte de startul partidei de deschidere, dintre Rusia şi Arabia Saudită. Actualul portar al lui FC Porto, campion mondial cu Spania în 2010, va comenta meciurile de la CM 2018 pentru o televiziune din Mexic.

