Iran – Spania, în grupa B de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 (ora 21.00, TVR1, TVR HD)

Echipe probabile

Iran: Beiranvand – Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Safi – Ebrahimi – Jahanbakhsh, Shojaei, Amiri, Ansarifard – Azmoun.

Spania: De Gea – Nacho, Pique, Ramos, Alba – Koke Busquets, Iniesta – Isco, Costa, Silva.

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Iranului, Carlos Queiroz, spune că s-a pregătit foarte bine pentru meciul cu Spania de miercuri, de la Cupa Mondială 2018, şi le-a cerut jucătorilor să-şi facă naţiunea mândră.

”Va fi o experienţă unică pentru noi. Jucăm împotriva unui echipe fantastice. Nu am venit la CM pentru a ne aştepta la meciuri uşoare, chiar vrem să fie partide cât mai dificile pentru a învăţa din ele. Pentru noi va fi un câştig indiferent de rezultate. Vrem să fim mai buni de la meci la meci, să ridicăm profilul fotbalului iranian, asta vom face şi cu Spania”, a spus Queiroz.

Cele două reprezentative se vor întâlni miercuri seara, la Kazan (Kazan Arena), în Grupa B. Iran este lider în grupă după victoria cu 1-0 în faţa Marocului, în timp ce Spania şi Portugalia au încheiat la egalitate, 3-3, în prima partidă.

Beiravand, portarul titular, a fost cioban la oi când era copil. Tatălui său nu-i plăcea fotbalul și în mai multe rânduri i-a rupt echipamentul și mănușile. Iar când a ajuns la Teheran și s-a angajat la un club, a trebuit să doarmă în stradă până a câștigat primii bani.

Ghoochannejhad, atacantul lui Heerenvee, ș tie să cânte la vioară și poate vorbi șapte limbi: engleză, flamandă, persană, franceză, germană, italiană și portugheză. Iar sora lui vitregă, Sareh Bayat, e actriță la Hollywood.

Azmoun e un mare pasionat de cai . Are mai mulți acasă, dintre care unul, Serick, a dat numele unui serial-documentar despre aceste patrupede realizat de o importantă actriță iraniană.

Fernando Hierro a adus un exercițiu ciudat la antrenamentele Spaniei, iar toată lumea se întreabă ce este acesta.

Hierro re încredere ân De Gea, portarul de 27 de ani care a greșit cu Portugalia. Goalkeeperul va rămâne titular. ”Are nevoie de încredere și am decizia clară. Voi trata totul cât mai corect. Jucătorii au avut o zi liberă, iar David s-a relaxat. Are nevoie de oxigen.Toți ne-am comportat natural. Am vorbit cu antrenorul cu portarii, care e cu el în fiecare zi. Avem drumul clar stabilit”, a declarat Fernando Hierro, potrivit Mundo Deportivo.

