Rusia – Egipt, în grupa A de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Salah, ajutat de colegi să se echipeze!

Meci decisiv pentru ”faraoni” dacă mai vor să spere la calificarea în ”optimi”. Dar ar putea să nu se paotă baza pe Mo Salah!

Vedeta lui Liverpool are nevoie de ajutorul a doi colegi pentru a-și pune tricoul de antrenament. Problemele la umărul stâng, cauzate se Sergio Ramos, în finala Ligii Campionilor, nu s-au rezolvat complet și debutul la Mondiale s-ar mai putea amâna!



SAD PHOTOS: #Salah mostly will not play in the #WorldCup with #Egypt, or he will take a part while not 100% fit.

Today, the players were helping him wearing his training shirt on because he couldn’t do it himself due to his shoulder injury. #EGY #Liverpool pic.twitter.com/rBIifjI8cI

— Ahmed Nasri ⍟ (@Warchadi) June 16, 2018