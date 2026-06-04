Marți, ministrul federal al transporturilor din Germania, Patrick Schnieder, a lansat un nou serviciu de informare privind locurile de parcare destinate camioanelor. Sistemul este conceput pentru a afișa aproape în timp real gradul de ocupare al parcărilor de pe autostrăzile germane și să îi ajute pe șoferi să găsească mai ușor un loc disponibil pentru oprire.

Potrivit ministrului, noul serviciu de informare privind locurile de parcare (SID) reprezintă un „upgrade digital cu impact major pentru transportul de mărfuri și pentru Germania ca centru logistic”.

Lansarea oficială a avut loc în zona de servicii Rhynern Süd, de pe autostrada A2, în apropiere de Hamm.

Noul serviciu utilizează date colectate prin sistemul german de taxare a camioanelor, operat de Toll Collect, platforma acoperind aproximativ 1.850 de spații de servicii și parcări situate de-a lungul autostrăzilor din Germania. Perioada pilot a început încă din iulie 2025, iar principalul obiectiv este de a le oferi șoferilor mai multă predictibilitate în organizarea pauzelor și a perioadelor obligatorii de odihnă.

Aproape jumătate dintre parcări, supraaglomerate

Manfred Wirsch, președintele Consiliului German pentru Siguranța Rutieră (DVR), a salutat introducerea noului sistem, însă a atras atenția că eficiența acestuia depinde de funcționarea sa fără întreruperi.

„Condiția este însă ca sistemul să funcționeze fără lacune”, a declarat Wirsch, potrivit t-online.de.

Wirsch consideră că șoferii ar trebui să poată rezerva în mod ferm locurile disponibile. În opinia sa, simpla informație privind existența unui loc liber nu este suficientă dacă, la sosire, acesta este deja ocupat.

Necesitatea unei astfel de soluții este susținută și de datele unor studii recente. O analiză realizată în toamna anului 2025 de ADAC, cel mai mare club auto din Germania și din Europa, a arătat că situația din multe parcări de pe autostrăzi s-a schimbat foarte puțin.

Din 100 de parcări verificate, aproape jumătate erau atât de aglomerate după ora 22.00, încât camioanele erau parcate pe căile de acces, la ieșiri sau chiar pe banda de urgență.

În Germania lipsesc 20.000 de locuri pentru camioane

Rezultate asemănătoare au fost raportate și de Auto Club Europa (ACE). Între aprilie și iunie 2025, reprezentanții organizației au documentat numeroase parcări supraaglomerate, locuri destinate autocarelor ocupate de camioane și vehicule staționate în zone care, din motive de siguranță, ar trebui să rămână libere. Potrivit ADAC, în Germania lipsesc aproximativ 20.000 de locuri de parcare pentru camioane. Asociația Federală pentru Transport Rutier de Mărfuri, Logistică și Gestionarea Deșeurilor estimează că deficitul real este chiar mai mare.

Deși în ultimii ani au fost amenajate noi spații de parcare, creșterea transportului de mărfuri depășește ritmul dezvoltării infrastructurii, iar pentru șoferi, această problemă are consecințe directe.

După atingerea timpului maxim legal de conducere, aceștia sunt nevoiți să își întrerupă călătoria pentru perioada obligatorie de odihnă. Dacă nu găsesc un loc de parcare autorizat, sunt nevoiți să oprească în zone improprii, ceea ce poate genera situații periculoase, în special pe timpul nopții. Intrările blocate și camioanele parcate în zone cu vizibilitate redusă cresc riscul producerii accidentelor.

Autoritățile speră că noul serviciu digital va permite o distribuire mai eficientă a vehiculelor către parcările care încă dispun de capacități libere. Compania Autobahn GmbH utilizează deja în anumite locații sisteme digitale de gestionare a parcărilor, unde bariere automate și panouri electronice direcționează vehiculele și organizează folosirea spațiilor existente.

Totuși, specialiștii atrag atenția că tehnologia nu poate rezolva singură problema de fond. Sistemele digitale pot indica locurile libere și pot contribui la utilizarea mai eficientă a capacităților existente, însă nu pot crea noi spații de parcare. În multe regiuni, numărul locurilor disponibile rămâne insuficient pentru volumul de camioane care trebuie să își efectueze zilnic perioadele obligatorii de odihnă.

Reguli stricte pentru pauzele de odihnă ale șoferilor de TIR

Legislația europeană, în special Regulamentul (CE) nr. 561/2006, prevede reguli stricte pentru pauzele de odihnă ale șoferilor de TIR pentru a preveni oboseala și a spori siguranța rutieră. După maximum 4,5 ore de conducere continuă, șoferul trebuie să ia o pauză neîntreruptă de cel puțin 45 de minute. Alternativ, această pauză poate fi divizată în două: o primă pauză de cel puțin 15 minute, urmată de o a doua pauză de cel puțin 30 de minute, distribuite pe durata celor 4,5 ore.

Pauzele mai scurte de 15 minute nu se cumulează și nu se pot folosi pentru a înlocui pauza obligatorie. Dacă șoferul conduce între 6 și 9 ore pe zi, are dreptul la o pauză de minimum 30 de minute. Dacă șoferul conduce mai mult de 9 ore, pauza trebuie să fie de cel puțin 45 de minute.

Limita maximă zilnică de conducere este, în general, de 9 ore, cu posibilitatea de extindere la 10 ore de două ori pe săptămână. Pe lângă pauze, există și perioade obligatorii de odihnă zilnică și săptămânală, menite să asigure recuperarea adecvată a șoferului. Aceste reglementări sunt puse în aplicare pentru a reduce riscul de accidente cauzate de oboseala șoferilor și pentru a proteja sănătatea celor care conduc direcționat camioane în Uniunea Europeană.

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