Deși forma echipei, starea fizică a lui Neymar și începutul erei Carlo Ancelotti sunt principalele subiecte de discuție, o coincidență statistică inedită atrage atenția în America de Sud.

Totul are legătură cu celebra echipă de baschet New York Knicks și cu aparițiile acesteia în finalele NBA. De-a lungul deceniilor, un tipar curios pare să fi însoțit parcursul Braziliei la Campionatele Mondiale de Fotbal: de fiecare dată când New York Knicks a ajuns în finala NBA într-un an în care avea loc și Campionatul Mondial, Brazilia a câștigat cel mai important turneu pentru naționalele de fotbal.

Povestea începe în 1970, anul în care Brazilia, condusă de Pele și antrenată de Mario Zagallo, a cucerit trofeul mondial în Mexic. În același an, New York Knicks a obținut primul său titlu NBA, după victoria din finală împotriva formației Los Angeles Lakers.

După acel succes, atât Brazilia, cât și New York Knicks au avut de așteptat aproape un sfert de secol pentru a reveni în marile finale. În 1994, cele două echipe au ajuns din nou în finalele disputate pe continentul american.

Brazilia și-a îndeplinit obiectivul și a devenit campioană mondială în SUA, după finala cu Italia, decisă la loviturile de departajare. În schimb, New York Knicks a pierdut dramatic finala NBA în fața celor de la Houston Rockets, într-un meci decisiv.

Și în 2026, an în care Campionatul Mondial are loc în Canada, SUA și Mexic, New York Knick dispută finala NBA, împotriva celor de la San Antonio Spurs. Astfel că Brazilia speră să câștige cel mai important turneu pentru naționalele de fotbal.

Un alt detaliu care îi face pe suporteri să viseze este faptul că edițiile din 1970 și 1994, atunci când coincidența cu New York Knicks s-a confirmat, s-au desfășurat pe tărâm american.

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